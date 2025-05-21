Эксперт Бондарь рассказал о мошеннической схеме с перепланировкой жилья

Особую опасность представляют предложения узаконить незаконные изменения — снос несущих стен или перенос кухни. За такие действия грозят штрафы до 2500 рублей и требование восстановить квартиру за свой счет. В случае обрушения конструкций возможно уголовное дело по статье 109 УК РФ с лишением свободы до двух лет. Эксперт предупредил, что поддельные документы о согласовании вскрываются при проверках БТИ или продаже жилья, что ведет к судебным разбирательствам.