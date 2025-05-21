Эксперт Бондарь рассказал о мошеннической схеме с перепланировкой жилья

Объявления с предложениями «быстрого согласования перепланировок», часто являются мошенническими. Об этом сообщил «Газете.Ru» эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Он объяснил, что при помощи таких объявлений злоумышленники вымогают деньги за ненужные услуги, а также подделывают документы. Бондарь отметил, что многие работы, например косметический ремонт, не требуют разрешений, но мошенники убеждают в обратном.
Особую опасность представляют предложения узаконить незаконные изменения — снос несущих стен или перенос кухни. За такие действия грозят штрафы до 2500 рублей и требование восстановить квартиру за свой счет. В случае обрушения конструкций возможно уголовное дело по статье 109 УК РФ с лишением свободы до двух лет. Эксперт предупредил, что поддельные документы о согласовании вскрываются при проверках БТИ или продаже жилья, что ведет к судебным разбирательствам.
Бондарь рекомендовал проверять лицензии подрядчиков, изучать отзывы и не подписывать договоры без четких сроков и стоимости. Настоящее согласование требует времени и соблюдения норм Жилищного кодекса, постановления правительства № 47 и приказа Минстроя № 388/пр. При обмане следует обращаться в полицию.
Параллельно в России обсуждают введение специальных благотворительных счетов для защиты от мошеннических сборов. Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский в беседе с «360» поддержал идею, отметив, что сейчас мошенники активно используют фейковые сборы, маскируясь под благотворительные фонды.
Ранее сообщалось, что мошеннические сайты стали предлагать билеты на «Суперкубок по футболу».