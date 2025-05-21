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Отпечатки лап и усатое досье: В Таиланде прошло задержание особо пушистого преступника

В Таиланде полиция арестовала кошку. В участок животное принёс мужчина, обнаруживший её на улице. Решив, что пушистик потерялся, он попытался передать его полиции. Однако как оказалось, у кошки был весьма своенравный характер: она поцарапала и укусила двух сотрудников участка.

В результате «пушистую преступницу» незамедлительно арестовали и подвергли стандартным процедурам: сняли отпечатки лап, сфотографировали, завели дело и поместили в камеру.

К счастью, через несколько дней нашлись хозяева кошки, и её отпустили домой, не предъявив никаких обвинений.

Ранее Life.ru писал, что в окрестностях Севастополя неравнодушные добровольцы уже целую неделю оказывают помощь дельфину, которого волны вынесли на берег. У самца дельфина-белобочки, оказавшегося на побережье, диагностировано тяжёлое воспаление в кишечнике. Ветеринарные специалисты выявили у него острый энтерит и признаки инфекции.