Отпечатки лап и усатое досье: В Таиланде прошло задержание особо пушистого преступника

В результате «пушистую преступницу» незамедлительно арестовали и подвергли стандартным процедурам: сняли отпечатки лап, сфотографировали, завели дело и поместили в камеру.
К счастью, через несколько дней нашлись хозяева кошки, и её отпустили домой, не предъявив никаких обвинений.
Ранее Life.ru писал, что в окрестностях Севастополя неравнодушные добровольцы уже целую неделю оказывают помощь дельфину, которого волны вынесли на берег. У самца дельфина-белобочки, оказавшегося на побережье, диагностировано тяжёлое воспаление в кишечнике. Ветеринарные специалисты выявили у него острый энтерит и признаки инфекции.