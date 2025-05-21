Отпечатки лап и усатое досье: В Таиланде прошло задержание особо пушистого преступника

В Таиланде полиция арестовала кошку. В участок животное принёс мужчина, обнаруживший её на улице. Решив, что пушистик потерялся, он попытался передать его полиции. Однако как оказалось, у кошки был весьма своенравный характер: она поцарапала и укусила двух сотрудников участка.