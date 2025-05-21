Экс-баскетболисту ЦСКА Жеребко позволили выступать за сборную Швеции

Напомним, в марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) запретила российским командам выступать на соревнованиях, организованных федерацией, в связи с событиями на Украине. В мае 2025 года FIBA приняла решение о продлении отстранения российских и белорусских команд от всех турниров под своей эгидой до августа.