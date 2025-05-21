Экс-баскетболисту ЦСКА Жеребко позволили выступать за сборную Швеции

Шведская федерация баскетбола дала разрешение бывшему игроку московского ЦСКА и подмосковных «Химок» Йонасу Жеребко, отстраненному три года назад за контракт с российским кубом, выступать в составе национальной сборной, сообщили в спортивной организации.
«Йонас Жеребко не отстранен от игр за сборную Швеции. Решение о том, будет ли он допущен к чемпионату Европы, принимает спортивное руководство мужской национальной сборной», — говорится в заявлении федерации.
Отметим, Шведская федерация баскетбола в марте 2022 года исключила Жеребко из сборной в связи с его решением стать игроком ЦСКА. Позже спортсмен извинился перед шведами за переход российский клуб, назвав этот шаг ошибочным.
Отметим, 38-летний Жеребко играл за «Детройт», «Бостон», «Юту» и «Голден Стэйт». С 2019 по 2021 год баскетболист играл за «Химки», а в 2022-м подписал контракт с ЦСКА, за который выступал до конца сезона.
Напомним, в марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) запретила российским командам выступать на соревнованиях, организованных федерацией, в связи с событиями на Украине. В мае 2025 года FIBA приняла решение о продлении отстранения российских и белорусских команд от всех турниров под своей эгидой до августа.