Остеопат Симкин: хруст шеей приводит к нарушению кровообращения

Врач-остеопат Дмитрий Симкин объяснил, что значит хруст в шее и какую опасность он несет. Многие специально стараются «похрустеть» позвонками ради ощущения легкости. Но этот звук возникает при избыточном растяжении суставов. Это состояние называется гипермобильностью шейных позвонков.
Иногда это говорит о дискомфорте и скованности в шейном отделе. Обычно подвижность бывает в верхней части шеи, ближе к затылку. Тогда двигательную активность берет на себя средняя часть шеи, где и развивается гипермобильность, пишет aif.ru.
По мере нарастания ограничения в одном отделе, шея «разбалтывается». Так возникает риск травмирования и сжатия позвоночной артерии. Со временем это может привести к проблеме с мозговым кровообращением.
Врач советует обращаться за медицинской помощью. Для профилактики важно следить за позой во время работы за компьютером.
Хруст суставами, вопреки распространенному мифу, не приводит к артриту и другим заболеваниям, пишет ОТР.
Ранее, врач-остеопат рассказал, что если никакие диеты и физические упражнения не помогают убрать выпирающий живот, то причиной такой фигуры может быть не лишний вес. Это может быть опущение внутренних органов вследствие травмы копчика, пишет Газета.ru.