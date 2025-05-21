Психологи объяснили, почему мужчины не хотят платить алименты

Психолог Разоренков прокомментировал инициативу о введении мер для злостных неплательщиков алиментов, подчёркивая, что для решения данной проблемы нужен комплексный подход, который сочетает разные методы воздействия и направлен на защиту интересов детей.
Он отметил, что понимание причин неуплаты поможет разработать более эффективные стратегии воздействия на неплательщиков. По его мнению, помимо экономических факторов, в корне проблемы лежат и психологические аспекты, такие как потеря контроля, обида и гнев на бывшую супругу, манипуляции, низкая самооценка или депрессия.
Эксперт Банюк поддержал эту точку зрения, добавив, что бороться с алиментщиками могут помочь социальное давление, поощрение ответственных родителей, психологическая и юридическая помощь для тех, кто не знает, как быть родителем на расстоянии.
Он также выделил другие способы решения проблемы: обязательные курсы по родительской ответственности для должников, группы поддержки и психотерапия для отцов после развода, медиативные встречи с бывшими партнерами при участии специалистов и информационные кампании о воспитании детей после развода.
Ранее Life.ru писал, что с 25 мая в России начнёт функционировать общедоступный реестр злостных неплательщиков алиментов, сообщил главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов на сессии "Долг платежом красен. Он добавил, что к моменту запуска в этой базе данных будет содержаться 190 тысяч записей.