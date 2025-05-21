Психологи объяснили, почему мужчины не хотят платить алименты

Он отметил, что понимание причин неуплаты поможет разработать более эффективные стратегии воздействия на неплательщиков. По его мнению, помимо экономических факторов, в корне проблемы лежат и психологические аспекты, такие как потеря контроля, обида и гнев на бывшую супругу, манипуляции, низкая самооценка или депрессия.