Агата Муцениеце согласилась отдать Прилучному сына Тимофея

Напоминаем, что Муцениеце и Прилучный устраивали судебные разбирательства по поводу опеки над своими детьми — Мией и Тимофеем. Суд предложил детям самостоятельно решить, с кем они хотят остаться. Прилучный обвинил экс-жену в манипуляциях с психикой детей, в то время как она утверждает, что это он просто не желает выплачивать алименты и поэтому стремится оставить малышей у себя. На фоне этих разбирательств у Агаты возникли проблемы в отношениях с детьми: Тимофей перестал общаться с матерью после того, как переехал к отцу.