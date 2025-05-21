Зуд, отеки и даже насморк: врач предупредил о неприятных последствиях употребления мёда

Мед считается полезным продуктом, однако, в некоторых случаях он может нанести вред организму. Об этом заявил в беседе с изданием «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.
— Хотя мед полезен, он может вызвать аллергические реакции у некоторых людей, особенно если у них есть аллергия на пыльцу или продукты пчеловодства. Среди возможных реакций — крапивница, зуд, отеки, чиханье, насморк, — объяснил доктор.
Медик посоветовал тем, кто впервые пробует мед или новый его сорт, начинать с небольшой порции, чтобы проверить реакцию организма. Если негативных последствий нет, то продукт будет полезен: он содержит антиоксиданты, обладают противовоспалительными свойствами и поддерживает иммунитет.
Ранее сайт «Страсти» предупредил, что по своим биохимическим свойствам мед равен сахару, потому людям, страдающим от сахарного диабета, этот продукт категорически противопоказан из-за того, что может вызвать скачок глюкозы в крови. Не рекомендован он и тем, у кого диагностировано преддиабетическое состояние.