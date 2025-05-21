Ярославский «Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина

Ярославский «Локомотив» дома обыграл челябинский «Трактор» в овертайме со счетом 2:1 в пятом матче финальной серии плей-офф КХЛ и завоевал Кубок Гагарина.
За «Локомотив» отличились Мартин Гернат (26-я минута) и Максим Шалунов (69-я минута), а единственную шайбу «Трактора» забросил Стивен Кэмпфер (54-я минута).
Итоговый счет в серии, где требовалось одержать четыре победы, составил 4−1 в пользу «Локомотива».
В текущем сезоне «Локомотив» стал лучшим в регулярном чемпионате, а «Трактор» первенствовал в Восточной конференции. За историю КХЛ лишь однажды команда, выигравшая регулярный чемпионат, впоследствии завоевывала Кубок Гагарина. Это произошло в сезоне 2018/19 с ЦСКА.
На пути к финалу «Локомотив» победил нижегородское «Торпедо» в первом раунде плей-офф (4−0), затем в четвертьфинале — омский «Авангард» (4−3), а в полуфинале — уфимский «Салават Юлаев» (4−1). «Трактор», в свою очередь, прошел владивостокский «Адмирал» в первом раунде (4−2), минское «Динамо» в четвертьфинале (4−1) и московское «Динамо» в полуфинале (4−1).