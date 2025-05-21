Ярославский «Локомотив» впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина

На пути к финалу «Локомотив» победил нижегородское «Торпедо» в первом раунде плей-офф (4−0), затем в четвертьфинале — омский «Авангард» (4−3), а в полуфинале — уфимский «Салават Юлаев» (4−1). «Трактор», в свою очередь, прошел владивостокский «Адмирал» в первом раунде (4−2), минское «Динамо» в четвертьфинале (4−1) и московское «Динамо» в полуфинале (4−1).