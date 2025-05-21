Сомнолог перечислила правила дневного отдыха, которые помогут набраться сил и не чувствовать себя разбитым

Чтобы дневной сон приносил не усталость, а чувство бодрости и заряд энергии, следует соблюдать несколько простых правил. Их перечислила в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» врач-кардиолог, сомнолог Наталия Золотарева.
— Выбирайте правильное время для сна. Лучший период — между 13:00 и 15:00, когда естественно снижается уровень энергии. Избегайте сна вечером, чтобы не нарушить ночной сон, — отметила доктор.
Медик также рекомендовала отдыхать около получаса, по ее словам, это время идеально для короткого отдыха. Кроме того, важны условия сна: следует затемнить комнату, использовать маску для глаз или беруши. В комнате должно быть прохладно и достаточно влажно.
Ранее 360.ru рассказал, что поздний ужин отрицательно влияет на сон, поэтому прием пищи надо закончить за три-четыре часа до сна. Кроме того, рекомендуется за два-три часа до сна прекратить просмотр фильмов с элементами насилия и чтение будоражащей информации.
Чтобы организм хорошо отдохнул ночью, человеку следует спать на спине или хотя бы на боку, в противном случае можно заработать изжогу, боли в шее и спине, а также проблемы с позвоночником, передает Life.ru.