ChatGPT предсказал, с какой вероятностью Байден проживет больше пяти лет

Ранее онколог Эзекиэль Эмануэль в интервью газете Washington Post предположил, что агрессивная форма рака простаты у Байдена, вероятно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году. Как отметило издание, подобные заявления вызвали в США волну новых подозрений в сокрытии диагноза. В частности критику вызвало заключение врача Белого дома от февраля 2024 года, где утверждалось, что здоровье Байдена «в порядке», а каких-либо проблем с предстательной железой не зафиксировано.