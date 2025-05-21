В Бразилии супруги прожили вместе 74 года и умерли в один день

В последние годы жизни у женщины развилась болезнь Альцгеймера, а у ее супруга — рак кишечника на последней стадии. Родные рассказали, что Паскуаль заботился об Одилете и молился, чтобы они с женой ушли из жизни вместе. В результате Одилета скончалась утром 17 апреля в возрасте 92 лет, а Паскуаль — спустя 10 часов, ему было 94 года. Отмечается, что это произошло всего через два дня после их 74-й годовщины свадьбы.