В Бразилии супруги прожили вместе 74 года и умерли в один день

В Бразилии Одилета Пансани де Аро и Паскуаль де Аро прожили в браке 74 года и скончались в один день, пишет издание Need To Know.
Сообщается, что они встретились, когда ей было 15, а ему 18 лет, а в 1951 году поженились, после чего у них родились шесть детей. Одилета всю жизнь занималась домашним хозяйством, а Паскуаль работал в магазине тканей. Они также создали благотворительную организацию, которая помогала нуждающимся одеждой.
В последние годы жизни у женщины развилась болезнь Альцгеймера, а у ее супруга — рак кишечника на последней стадии. Родные рассказали, что Паскуаль заботился об Одилете и молился, чтобы они с женой ушли из жизни вместе. В результате Одилета скончалась утром 17 апреля в возрасте 92 лет, а Паскуаль — спустя 10 часов, ему было 94 года. Отмечается, что это произошло всего через два дня после их 74-й годовщины свадьбы.
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