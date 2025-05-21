Bloomberg: ЕС передал США обновленное предложение по торговле на фоне пошлин

Европейский союз передал Соединенным Штатам обновленное предложение по торговле. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
«Новый документ включает предложения, которые учитывают интересы США, в том числе международные трудовые права и постепенное снижение пошлин на нечувствительную сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары до нуля обеими сторонами», — говорится в статье.
Отмечается, что пересмотр ЕС условий по ведению торговли связан с введенными президентом США Дональдом Трампом пошлинами на товары стран объединения. Предложение со стороны Евросоюза было направлено американской стороне на этой неделе. При этом встреча представителей США и объединения, по данным источника, может пройти в начале июня.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания Financial Times, что США намерены ввести максимальные пошлины в отношении стран, которые ведут агрессивные торговые переговоры.