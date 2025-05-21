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Bloomberg: ЕС передал США обновленное предложение по торговле на фоне пошлин

Евросоюз направил США новое предложение по ведению торговли после введения Дональдом Трампом пошлин на товары из ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз передал Соединенным Штатам обновленное предложение по торговле. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Новый документ включает предложения, которые учитывают интересы США, в том числе международные трудовые права и постепенное снижение пошлин на нечувствительную сельскохозяйственную продукцию и промышленные товары до нуля обеими сторонами», — говорится в статье.

Отмечается, что пересмотр ЕС условий по ведению торговли связан с введенными президентом США Дональдом Трампом пошлинами на товары стран объединения. Предложение со стороны Евросоюза было направлено американской стороне на этой неделе. При этом встреча представителей США и объединения, по данным источника, может пройти в начале июня.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении издания Financial Times, что США намерены ввести максимальные пошлины в отношении стран, которые ведут агрессивные торговые переговоры.