Bloomberg: ЕС передал США обновленное предложение по торговле на фоне пошлин

Отмечается, что пересмотр ЕС условий по ведению торговли связан с введенными президентом США Дональдом Трампом пошлинами на товары стран объединения. Предложение со стороны Евросоюза было направлено американской стороне на этой неделе. При этом встреча представителей США и объединения, по данным источника, может пройти в начале июня.