Суд оштрафовал прописавшего 45 мигрантов Исуса Христоса из Татарстана

Московский районный суд Казани вынес постановление о наложении штрафа в размере 60 тыс. рублей в отношении местного жителя Исуса Христоса, которого обвинили в организации фиктивной регистрации 45 иностранных граждан в своей квартире. Об этом пишет Telegram-канал ГУ ФССП России по Республике Татарстан.
Сообщается, что 45-летнего мужчину принудительно доставили в суд на заседание судебные приставы. При этом сотрудники ГУ ФССП проявили хитрость, так как фигурант отказывался выходить на связь.
«После безуспешных попыток достучаться до гражданина, судебные приставы позвонили ему на мобильный телефон и, услышав звонок из квартиры, убедились, что он находится дома. Решив не сдаваться, сотрудники пошли на хитрость: сделав вид, что покинули место, они остались ждать у квартиры. Вскоре обвиняемый вышел за покупками и был задержан», — сообщает пресс-служба.
В публикации отмечается, что в отношении Исуса Христа составили протокол из-за воспрепятствования законной деятельности должностного лица, после чего доставили в суд, где ему было вынесено постановление о наложении штрафа.