Суд оштрафовал прописавшего 45 мигрантов Исуса Христоса из Татарстана

«После безуспешных попыток достучаться до гражданина, судебные приставы позвонили ему на мобильный телефон и, услышав звонок из квартиры, убедились, что он находится дома. Решив не сдаваться, сотрудники пошли на хитрость: сделав вид, что покинули место, они остались ждать у квартиры. Вскоре обвиняемый вышел за покупками и был задержан», — сообщает пресс-служба.