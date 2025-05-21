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«Вы — позор, вас ждёт расследование»: Трамп пристыдил журналиста NBC за вопрос о подаренном самолёте

Трамп пригрозил следствием журналисту за вопрос о подаренном Катаром самолёте.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой не на шутку разбушевался, в очередной раз доказав, чего стоят пресловутые американские «свободы». Трамп буквально пригрозил следствием журналисту NBC News, который поинтересовался у президента деталями о подарке Катара в виде личного самолёта.

«Вы — позор. Никаких вопросов больше от вас! Вы должны вернуться в свою студию на NBC, потому что Брайан Робертс и люди, которые управляют этим местом, должны быть расследованы», — заявил Трамп в ответ на вопрос корреспондента.

При этом Трамп ещё и назвал несчастного «ужасным журналистом», заявив, что самая главная выгода от Катара для Америки была не в самолёте для президента, а в 5,1 трлн долларов инвестиций.

Ранее KP.RU сообщил, что Катар передал Трампу уникальный самолёт Boeing, который предложил использовать в качестве президентского борта. Сам Трамп, впрочем, от самолёта отказался.