«Вы — позор, вас ждёт расследование»: Трамп пристыдил журналиста NBC за вопрос о подаренном самолёте

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой не на шутку разбушевался, в очередной раз доказав, чего стоят пресловутые американские «свободы». Трамп буквально пригрозил следствием журналисту NBC News, который поинтересовался у президента деталями о подарке Катара в виде личного самолёта.
«Вы — позор. Никаких вопросов больше от вас! Вы должны вернуться в свою студию на NBC, потому что Брайан Робертс и люди, которые управляют этим местом, должны быть расследованы», — заявил Трамп в ответ на вопрос корреспондента.
При этом Трамп ещё и назвал несчастного «ужасным журналистом», заявив, что самая главная выгода от Катара для Америки была не в самолёте для президента, а в 5,1 трлн долларов инвестиций.
Ранее KP.RU сообщил, что Катар передал Трампу уникальный самолёт Boeing, который предложил использовать в качестве президентского борта. Сам Трамп, впрочем, от самолёта отказался.