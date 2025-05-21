Фигуристка Жилина вернула ФФККР миллион рублей за переход в Азербайджан

Как сообщал Life.ru, ранее Жилина обвинила своего экс-тренера Сергея Розанова в сексуальных домогательствах. Он работал со спортсменкой в академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» с 2020 по 2021 год. По словам фигуристки, во время учебных сборов Розанов приходил к ней в номер и предлагал массаж. Сам тренер отверг эти обвинения, назвав их ложными.