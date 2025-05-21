Врач Умнов: COVID-19 и проблемы с сердцем провоцируют образование тромбов

Коронавирусная инфекция, атеросклероз и сердечно-сосудистые заболевания увеличивают риск сгущения крови и образования тромбов. Об этом заявил преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с NEWS.ru.
Умнов пояснил, что атеросклероз и варикозное расширение вен часто приводят к тромбозу сосудов, а застой крови может стать причиной геморроидальной болезни. Сгущение крови также негативно влияет на почки, печень и сердце. Среди наиболее опасных последствий эксперт выделил тромбоэмболию, инфаркт и инсульт.
К факторам риска образования тромбов он отнес COVID-19, аутоиммунные нарушения, воспалительные процессы, заболевания периферических артерий, сердечные патологии, онкологию и инфекции. Умнов подчеркнул, что контроль за этими состояниями критически важен для предотвращения жизнеугрожающих осложнений.
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