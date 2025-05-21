Врач Умнов: COVID-19 и проблемы с сердцем провоцируют образование тромбов

Умнов пояснил, что атеросклероз и варикозное расширение вен часто приводят к тромбозу сосудов, а застой крови может стать причиной геморроидальной болезни. Сгущение крови также негативно влияет на почки, печень и сердце. Среди наиболее опасных последствий эксперт выделил тромбоэмболию, инфаркт и инсульт.