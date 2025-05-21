Молодёжный «Спартак» застрял в Москве из-за «ковра» в аэропорту

Клуб оперативно проинформировал руководство Молодёжной хоккейной лиги о возникшей ситуации и теперь ожидает решения по поводу организации матча, который должен состояться 22 мая в 19:45 по московскому времени. В настоящий момент «Спартак» ведёт в серии со счётом 3−2.