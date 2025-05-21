ChatGPT предсказал Байдену не более 40% вероятности прожить больше пяти лет

В ответе чат-бота указано, что продолжительность жизни при таком диагнозе обычно составляет от двух до пяти лет, в зависимости от стадии заболевания на момент выявления и доступности современных методов лечения. При этом, как отметил ИИ, часть пациентов может прожить дольше, особенно при раннем вмешательстве и эффективной терапии.