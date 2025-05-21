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ChatGPT предсказал Байдену не более 40% вероятности прожить больше пяти лет

Более конкретный прогноз для Байдена остаётся неопределённым.

Источник: Аргументы и факты

Искусственный интеллект ChatGPT предположил, что бывший президент США Джо Байден при установленной форме онкологического заболевания имеет лишь около 40% шансов прожить более пяти лет.

Такой вывод основан на статистике выживаемости при раке простаты девятой степени по шкале Глисона, который считается одной из наиболее агрессивных форм заболевания.

В ответе чат-бота указано, что продолжительность жизни при таком диагнозе обычно составляет от двух до пяти лет, в зависимости от стадии заболевания на момент выявления и доступности современных методов лечения. При этом, как отметил ИИ, часть пациентов может прожить дольше, особенно при раннем вмешательстве и эффективной терапии.

Программа подчеркнула, что конкретный прогноз для Байдена остаётся неопределённым, поскольку зависит от индивидуальных медицинских факторов и реакции на терапию.

Ранее сенатор США от штата Висконсин, республиканец Рон Джонсон, объявил о своих планах инициировать проверку состояния здоровья бывшего президента США Джо Байдена в период его пребывания в должности.