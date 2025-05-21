Врач рассказала, кому следует отказаться от чая

Чай — один из любимых напитков россиян, однако, людям с нарушениями желудочно-кишечного тракта, а также некоторыми другими проблемами со здоровьем от его чрезмерного употребления следует отказаться. Такую рекомендацию озвучила в разговоре с «РИАМО» врач Екатерина Кашух.
— Чай не следует пить натощак и в больших количествах людям с язвой желудка или кишечника, не следует пить много чая при анемии, — сообщила медик.
Доктор добавила, что черный чай также не рекомендован людям с заболеваниями почек, подагрой или склонностью к мочекаменной болезни. А травяные чаи могут быть опасны для аллергиков.
Ранее сайт «Страсти» рассказал, что почти все сорта чая содержат кофеин, который при избытке может оказывать негативное воздействие на нервную систему. Таким образом, если вы будете пить слишком много чая, то это может привести к бессоннице, нервозности и даже повышенному сердцебиению. Кроме того, чай мешает усвоению важным микроэлементам для организма — кальцию и магнию.