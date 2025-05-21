Врач рассказала, кому следует отказаться от чая

Ранее сайт «Страсти» рассказал, что почти все сорта чая содержат кофеин, который при избытке может оказывать негативное воздействие на нервную систему. Таким образом, если вы будете пить слишком много чая, то это может привести к бессоннице, нервозности и даже повышенному сердцебиению. Кроме того, чай мешает усвоению важным микроэлементам для организма — кальцию и магнию.