Business Insider: ВМС США нанесли крупнейший за всю историю удар с авианосца

1 февраля истребители Военно-морских сил США совершили крупнейший в истории авианосной авиации массированный удар. Об этом пишет портал Business Insider, ссылаясь на заявление исполняющего обязанности начальника военно-морских операций адмирала Джеймса Килби.
Согласно данным портала, американские ВМС провели массированную бомбардировку позиций исламистских группировок в Сомали. В ходе операции было применено свыше 56 тонн авиационных боеприпасов, а также задействовано 16 истребителей F/A-18 Super Hornet.
Уточняется, что операция проводилась с авианосца Harry Truman, находившемся в акватории Красного моря. В подобном ударе приняли участие 16 истребителей F/A-18 Super Hornet.
Авианосная ударная группа, включающая авианосец и корабли сопровождения, была развернута в регионе осенью прошлого года. В течение нескольких месяцев она выполняла функции базы для проведения американских военных операций против йеменских хуситов.
Ранее KP.RU писал, что в акватории Красного моря упал истребитель F-18 ВМС США с авианосца Harry S. Truman. При этом пострадала один член экипажа.