Российские НОЦ за шесть лет получили более 17 тыс. патентов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня в 2019—2024 годах получили более 17 тыс. патентов на изобретения. Об этом говорится в ежегодном докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования в 2024 году, документ опубликован на сайте кабмина.
«Среди количественных результатов, достигнутых НОЦ в 2019—2024 гг., можно выделить следующие: получен 17 721 патент на изобретения; разработано 8 079 технологий, переданных для внедрения; привлечено 349 115,95 млн руб. внебюджетных средств; создано 59 837 высокотехнологичных рабочих мест», — говорится в документе.
В 2024 году, как отмечено в докладе, 15 НОЦ объединили потенциал 904 организаций, в том числе 175 в сфере высшего образования, 157 научных организаций, 513 организаций реального сектора экономики и 59 иных организаций.
«С 2021 по 2024 год осуществлена государственная поддержка 117 комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства в рамках научно-производственной кооперации организаций высшего образования, научных учреждений и производственных предприятий, а общее количество поддержанных комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств составляет нарастающим итогом 133 единицы», — говорится также в докладе.