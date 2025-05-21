Российские НОЦ за шесть лет получили более 17 тыс. патентов

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня в 2019—2024 годах получили более 17 тыс. патентов на изобретения. Об этом говорится в ежегодном докладе правительства о реализации государственной политики в сфере образования в 2024 году, документ опубликован на сайте кабмина.