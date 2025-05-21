Водителям перечислили причины нарушений работы кондиционера в авто

Ранее газета «Известия» отметила, что кондиционеры в автомобилях со временем накапливают влагу, пыль и другие загрязнения, создающие идеальные условия для размножения бактерий и грибков. В этом случае не только снижается эффективность работы системы, но и возникает угроза здоровью водителя и пассажиров.