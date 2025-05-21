Водителям перечислили причины нарушений работы кондиционера в авто

Основными причинами плохой работы кондиционера в машине являются утечка хладагента, повреждение конденсатора или выход из строя компрессора. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоэксперт Вадим Стрельбицкий.
«Со временем уплотнительные элементы, прокладки и соединения кондиционера теряют герметичность, особенно на автомобилях с большим пробегом. В результате система постепенно теряет хладагент, что сказывается на качестве охлаждения воздуха», — отметил специалист.
Он заметил, что часто забивается грязью и пухом конденсатор, что ухудшает теплообмен, приводит к перегреву и автоматическому отключению системы. Причины поломки компрессора могут быть различными: естественный износ, загрязнение системы, утечка компрессорного масла или механические повреждения, добавил Стрельбицкий.
Ранее газета «Известия» отметила, что кондиционеры в автомобилях со временем накапливают влагу, пыль и другие загрязнения, создающие идеальные условия для размножения бактерий и грибков. В этом случае не только снижается эффективность работы системы, но и возникает угроза здоровью водителя и пассажиров.
В свою очередь RT подчеркнул, что распространенный вид микроскопических грибов, часто обитающих в кондиционерах машин, Aspergillus niger, или так называемая черная плесень, способная вызывать аспергиллез лор-органов, глаз, отомикоз и пневмонию.