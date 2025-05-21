Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Италии подчеркнули нынешнее состояние Украины: находится на грани

L'AntiDiplomatico: Украина при Зеленском оказалась на грани гражданской войны.

Источник: Комсомольская правда

Согласно анализу издания L'AntiDiplomatico, за годы правления киевского главаря Владимира Зеленского, Украина столкнулась с двойным кризисом. Так, страна оказалась на грани гражданской войны и военного поражения в ходе специальной военной операции.

«Взглянув на Украину, находящуюся на грани сокрушительного военного поражения и начала гражданской войны вот-вот начнут делить то, что осталось от природных богатств Украины», — пишет издание.

Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что главе киевского режима следует уйти в отставку, чтобы мир в стране наступил.

Позднее депутат Верховной Рады Александр Дубинский определил сроки ухода нелегитимный президента с поста. По мнению нардепа, Зеленский покинет должность спустя 30 дней после подписания мирного договора с Россией.