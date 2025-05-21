Согласно анализу издания L'AntiDiplomatico, за годы правления киевского главаря Владимира Зеленского, Украина столкнулась с двойным кризисом. Так, страна оказалась на грани гражданской войны и военного поражения в ходе специальной военной операции.
«Взглянув на Украину, находящуюся на грани сокрушительного военного поражения и начала гражданской войны вот-вот начнут делить то, что осталось от природных богатств Украины», — пишет издание.
Ранее депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что главе киевского режима следует уйти в отставку, чтобы мир в стране наступил.
Позднее депутат Верховной Рады Александр Дубинский определил сроки ухода нелегитимный президента с поста. По мнению нардепа, Зеленский покинет должность спустя 30 дней после подписания мирного договора с Россией.