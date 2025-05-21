Российские выпускники школ ввели новый ритуал прощания со школой

Под звуки школьных линеек одиннадцатиклассники вручают грамоты за верную службу «главному надзирателю санитарно-охранительного органа», «следаку первого разряда за скрытие от завуча засекреченной туалетной деятельности» и «рекордсменам по отжиманию подиков».