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Российские выпускники школ ввели новый ритуал прощания со школой

Российские школьники начали новый тренд в TikTok, организуя церемонии почетной передачи туалета в учебных заведениях по всей стране, сообщает SHOT.

Российские школьники начали новый тренд в TikTok, организуя церемонии почетной передачи туалета в учебных заведениях по всей стране, сообщает SHOT.

На открытии мероприятия выпускники кладут руку на сердце и слушают туалетный гимн — песни «Сигма бой» или композиции Артура Пирожкова.

Под звуки школьных линеек одиннадцатиклассники вручают грамоты за верную службу «главному надзирателю санитарно-охранительного органа», «следаку первого разряда за скрытие от завуча засекреченной туалетной деятельности» и «рекордсменам по отжиманию подиков».

Церемония завершается передачей десятиклассникам прав на управление школьным туалетом.

Ранее в Саратове учительница надела школьнику помойное ведро на голову из-за жвачки.