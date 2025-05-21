Российские выпускники школ ввели новый ритуал прощания со школой

Российские школьники начали новый тренд в TikTok, организуя церемонии почетной передачи туалета в учебных заведениях по всей стране, сообщает SHOT.
На открытии мероприятия выпускники кладут руку на сердце и слушают туалетный гимн — песни «Сигма бой» или композиции Артура Пирожкова.
Под звуки школьных линеек одиннадцатиклассники вручают грамоты за верную службу «главному надзирателю санитарно-охранительного органа», «следаку первого разряда за скрытие от завуча засекреченной туалетной деятельности» и «рекордсменам по отжиманию подиков».
Церемония завершается передачей десятиклассникам прав на управление школьным туалетом.
Ранее в Саратове учительница надела школьнику помойное ведро на голову из-за жвачки.