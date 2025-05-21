Названа диета, помогающая похудеть за пять дней без голодания

Ранее Life.ru рассказал, что первое правило похудения — пить больше воды, так как она способствует выводу из организма вредных шлаков, разгону метаболизма, быстрой циркуляции крови. Пить нужно один-два литра в течение дня. В неё также можно добавить мяту и лимон.