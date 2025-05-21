Названа диета, помогающая похудеть за пять дней без голодания

Желающим быстро избавиться от лишних килограмм назвали диету, которая поможет похудеть всего за несколько дней. Речь о FMD-диете, которая включает в себя пятидневный протокол питания, об этом сообщил «Газете.Ru» шеф-повар Сергей Леонов.
— Суть диеты в том, что на короткий срок снижается суточная калорийность. Основу рациона на пять дней составляют овощи, злаки, орехи и растительные масла, которые обеспечивают организм всеми необходимыми микроэлементами, — сообщил специалист.
По словам повара, подобный рацион позволяет снижать жировую массу без вреда для здоровья. Однако, чтобы эффект сохранился надолго, из диеты нужно выходить плавно, постепенно добавляя новые продукты.
Ранее Life.ru рассказал, что первое правило похудения — пить больше воды, так как она способствует выводу из организма вредных шлаков, разгону метаболизма, быстрой циркуляции крови. Пить нужно один-два литра в течение дня. В неё также можно добавить мяту и лимон.
При этом, для достижения результата важно понимать собственный расход энергии, знать свой коэффициент активности и только потом определяться с калорийностью пищи, передает RT.