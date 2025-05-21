Ароматный сырок: кинолог рассказал, какие запахи могут говорить о болезни собаки

Уход за собакой требует большого внимания от владельца, однако не многие знают, что некоторые запахи могут говорить о о заболеваниях животного. Например, запах должен умилять, а напротив, насторожить хозяина, об этом предупредил в беседе с изданием «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.
— Сера, которая скапливается в ушах, может источать определенный запах, но если он становится резким, напоминает сыр, возможно, есть место инфекции. Чтобы избежать осложнений, необходим визит к ветеринару, — отметил специалист.
Эксперт также рекомендовал обратить внимание на запах изо рта пса. Если запах напоминает тухлую рыбу, то возможно, придется пересмотреть рацион питомца и прибегнуть к чистке зубов под наркозом. Опасен также запах ацетона — он может свидетельствовать о сахарном диабете.
Ранее сайт «Страсти» рассказал об опасности насекомых для домашних животных. Их укусы могут вызвать аллергическую реакцию, местный или системный отек мягких тканей. Последствия от укусов пчел и ос несут потенциальную опасность для жизни: есть риск нарушения дыхания, поэтому питомца важно как можно скорее доставить в ветеринарную клинику.