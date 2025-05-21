Ароматный сырок: кинолог рассказал, какие запахи могут говорить о болезни собаки

Уход за собакой требует большого внимания от владельца, однако не многие знают, что некоторые запахи могут говорить о о заболеваниях животного. Например, запах должен умилять, а напротив, насторожить хозяина, об этом предупредил в беседе с изданием «РИАМО» кинолог Владимир Голубев.