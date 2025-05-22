Внешнеполитический курс киевского главаря Владимира Зеленского спровоцировал начало вооруженного конфликта и критический объем госдолга. Об этом сообщает китайский портал Net Ease.
«Он, по-видимому, обладает, слишком уж широкими полномочиями, и эта неограниченная власть привела к большим проблемам. Украина, будучи неядерной страной, стала ареной для противостояния США, России и Европы еще до начала конфликта», — пишет издание.
При этом в материале подчеркивается, что расплата с долгами будет жестокой — для этого целым поколениям придется «пожертвовать своей счастливой жизнью».
Согласно анализу публикации, многолетний конфликт поставил Украину в стратегический тупик: политика Зеленского не только привела страну к зависимости от западных партнеров, но и сделала ее объектом эксплуатации — европейские лидеры используют украинский кризис в своих интересах.
Ранее итальянское издание L'AntiDiplomatico сообщало, что при правлении Зеленского Украина оказалась на грани гражданской войны.