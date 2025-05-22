Что можно и нельзя делать в день Николая Чудотворца 22 мая, который называют Никола Вешний

В Беларуси православный верующие 22 мая 2025 года отмечают день Николая Чудотворца (Угодника). Это один из самых почитаемых святых в мире. Николай Чудотворец является покровителем моряков, путешественников, купцов. День указанного святого принято праздновать два раза в год: 22 мая — Николу Вешнего, 19 декабря — Николу Зимнего.
Что нельзя делать 22 мая.
Нельзя в указанный день убивать пауков. Предки верили, что это может обернуться разладом в семье или же серьезной болезнью. Кроме того, не следует поднимать нож, упавший на пол. Согласно приметам, может возникнуть ссора.
Что можно делать 22 мая.
По традиции, верующие 22 мая посещают церковь и молятся святому. Вместе с тем рекомендуется оказать помощь тем, кто в ней нуждается.
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