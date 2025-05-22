Календарь на 22 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

Родился Святитель Николай в III веке нашей эры в греческой колонии Ликии (ныне территория Турции) в христианской семье. Когда родителей не стало, он раздал все свое имущество бедным и отправился в город Миры, где был рукоположен в сан архиепископа. Боролся с язычниками и еретиками и совершил немало чудес, помогая больным и нуждающимся. Николай Чудотворец прожил до глубокой старости, а после смерти тело его начало мироточить, и к его захоронению со всего мира начали стекаться паломники, чтобы попросить о помощи и исцелении. В России Николай Чудотворец всегда был одним из самых почитаемых святых, а на Западе считается прообразом Санта-Клауса.