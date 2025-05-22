День покупки музыкального инструмента и Всемирный день готов: какие праздники отмечают в России и мире 22 мая

День биткоин-пиццы учрежден в честь первой в истории покупки, которая была оплачена этой криптовалютой. 22 мая 2010 года американец Ласло Ханеч купил за 10 тысяч биткоинов две пиццы. Тогда эта сумма была эквивалентна 41 доллару, сейчас это более одного миллиарда долларов. Этот праздник является символом пути биткоина и других криптовалют от экспериментальной идеи до глобальной финансовой инновации. В эту дату проводятся мероприятия, на которые съезжаются представители криптосообщества.