День покупки музыкального инструмента и Всемирный день готов: какие праздники отмечают в России и мире 22 мая

22 мая в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День покупки музыкального инструмента, Всемирный день готов и День биткоин-пиццы.
День покупки музыкального инструмента.
День покупки музыкального инструмента придуман, чтобы вдохновлять людей на начало своего пути в музыке, любительского или даже профессионального. В эту дату люди не только покупают новые музыкальные инструменты, но и приобретают аксессуары, записываются на музыкальные уроки, дарят инструменты друзьям и родным, а также устраивают импровизированные концерты, например, квартирники.
Всемирный день готов.
Всемирный день готов придумал отмечать британский диджей Cruel Britannia в 2009 году с целью дать возможность представителям этой субкультуры заявить о себе. В эту дату проходят концерты, модные показы, художественные выставки и другие мероприятия, посвященные готам. В некоторых странах также проводятся благотворительные акции, направленные на борьбу с предрассудками и ненавистью к субкультурам.
День биткоин-пиццы.
День биткоин-пиццы учрежден в честь первой в истории покупки, которая была оплачена этой криптовалютой. 22 мая 2010 года американец Ласло Ханеч купил за 10 тысяч биткоинов две пиццы. Тогда эта сумма была эквивалентна 41 доллару, сейчас это более одного миллиарда долларов. Этот праздник является символом пути биткоина и других криптовалют от экспериментальной идеи до глобальной финансовой инновации. В эту дату проводятся мероприятия, на которые съезжаются представители криптосообщества.