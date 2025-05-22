Народный календарь. Как уберечь дом от пожара на Епифанов день, 25 мая

Рябиновкой этот день называли, потому что к этому времени обычно зацветает рябина. В старину это дерево было одним из самых любимых у людей. 25 мая девушки приходили к рябине в красных кафтанах и просили ее уберечь их дома от пожаров. О спасении от возгораний также молились и святому Епифанию. Кроме того, считалось, что если надеть красную одежду в этот день, то это притянет любовь и удачу.