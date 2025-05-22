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Народный календарь. Как уберечь дом от пожара на Епифанов день, 25 мая

25 мая в народном календаре прозвали Епифановым днем. Назван он так в честь епископа и святителя Епифания Кипрского. Также этот день называют Рябиновкой или Красным Кафтаном.

25 мая в народном календаре прозвали Епифановым днем. Назван он так в честь епископа и святителя Епифания Кипрского. Также этот день называют Рябиновкой или Красным Кафтаном.

Епифаний Кипрский — один из ранних отцов Церкви, который, согласно легендам, много путешествовал. Известно также, что он плохо относился к античной культуре и философии.

Рябиновкой этот день называли, потому что к этому времени обычно зацветает рябина. В старину это дерево было одним из самых любимых у людей. 25 мая девушки приходили к рябине в красных кафтанах и просили ее уберечь их дома от пожаров. О спасении от возгораний также молились и святому Епифанию. Кроме того, считалось, что если надеть красную одежду в этот день, то это притянет любовь и удачу.

Приметы погоды:

Если утром красная заря, то летом будет много пожаров.

Если рябина пышно цветет, то урожай льна будет богатым.

Если утром нет солнца, а небо затянуто тучами, то лето будет холодным и дождливым.

Обилие майских жуков предвещает сухое лето.

Именины отмечают: Герман, Денис, Евдокия, Филипп, Иван, Петр, Семен, Федор.