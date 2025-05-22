Возвращение блудной дочери: «Норма» в Мариинке и сюрприз из Китая в Кремле

Музыкальные размышления о боли, любви, о поиске жизненного пути. Иногда, чтобы найти свое место, нужно вычеркнуть себя из жизни, обратиться в ноль. Именно это происходит с главным героем спектакля. Пережив страшную трагедию, он прячется от мира в глухой деревне, став простым сельским электриком. И однажды он, человек, потерявший себя, утративший надежду и веру в жизнь, становится тем, кто способен вернуть ее людям.