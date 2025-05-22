Возвращение блудной дочери: «Норма» в Мариинке и сюрприз из Китая в Кремле

Кино.
Соловей против Муромца, 6+
Фото: Карго.
Режиссер — Карен Оганесян. В ролях: Никита Ефремов, Владимир Любимцев, Тимофей Кочнев, Марк-Малик Мурашкин, Антон Васильев, Юрий Нифонтов, Елена Валюшкина, Александра Тихонова.
Давным-давно Соловью-Разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца. Он переписал историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря. Благодаря эликсиру бессмертия Соловей дожил до наших дней. И теперь он хочет оживить темного бога Велеса, которому тогда продал душу. Профессору Киселеву же удается найти Муромца во льдах подводной пещеры, где состоялся последний бой между богатырем и разбойником, и вернуть в наш мир.
С 22 мая в прокате.
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица», 6+
Фото: Кинокомпания СТВ.
Режиссер — Владимир Николаев. Роли озвучивали Полина Авдеенко, Александр Васильев, Виктория Войнич-Слуцкая, Ольга Иванова, Артем Крылов.
Когда королевство может спасти только чудо, за дело берется Отдел магической безопасности. Лучший суперагент Гретель и ее брат-ловкач Ганзель должны выяснить, кому было выгодно погрузить принцессу в зачарованный сон. Вместе с неожиданным напарником, благородным принцем Рагнаром, им предстоит перевернуть весь волшебный мир — от пещеры Али-Бабы и замка Дракулы до логова злых ведьм и Северного полюса. На пути множество загадок и коварных врагов, ведь это спецзадание повышенной сказочности. Но для Ганзеля и Гретель любая миссия — выполнима.
С 22 мая в прокате.
Мужу привет, 16+
Фото: START.
Режиссер — Антон Маслов. В ролях: Юлия Пересильд, Владимир Вдовиченков, Екатерина Воронина, Кирилл Русин, Софья Зайка, Дмитрий Лысенков, Нелли Хаперская.
Муж работницы ЗАГСа Катерины пять лет находится в коме. Врачи не дают обнадеживающих прогнозов, а Катерина продолжает его ждать и нежно любить. Дети — дочь и сын — больше не разделяют веру матери в чудо. Неожиданная встреча с Георгием круто меняет жизнь героини и подталкивает к решениям, которые раньше она боялась принять. Фильм победил в конкурсе «Русские премьеры» 47-го Московского международного кинофестиваля.
С 23 мая, на START.
Ждун, 6+
Фото: Okko.
Режиссер — Дмитрий Суворов. В ролях: Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров, Никита Тарасов.
Корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. Уцелевший герой посылает сигнал бедствия в космос и начинает ждать помощи, но есть незадача: до его планеты пять световых лет. К счастью, на помощь приходит любознательный̆ мальчик Никита, а позже подтягивается и вся его семья.
С 27 мая на Okko.
Песня Сирин, 6+
Фото: Беларусьфильм.
Режиссер — Елена Турова. Роли озвучивали Руслан Чернецкий, Вера Полякова, Андрей Давидюк.
Царства Явь, Навь и Правь существуют в мире и гармонии под началом Велеса, Перуна-громовержца и вещих птиц Сирин, Алконост и Гамаюн. Коварная богиня смерти Паляндра стремится внести раздор в отношения божеств. Школьникам Диме и Матвею предстоит спасти наш и сказочный миры от катастрофы.
С 22 мая в прокате.
Театр.
Норма, 12+
Фото: пресс-служба Мариинского театра.
Режиссер — Сергей Новиков. В ролях: Альбина Шагимуратова, Екатерина Лукаш, Зинаида Царенко, Диана Казанлиева, Сергей Скороходов, Игорь Морозов, Михаил Петренко, Юрий Воробьев.
Долгожданное сценическое воплощение шедевра Винченцо Беллини «Норма» представят на сцене Мариинки. Эта опера — эталонный образец бельканто. Впервые на исторической сцене ее представили в 1861 году. Весь XX век эта опера в Мариинке не исполнялась.
Главная героиня носит имя Норма. С итальянского оно переводится как «мерило», «эталон». При этом поведение ее более чем предосудительно. Норма нарушила сразу два закона: вступила в плотскую связь, будучи верховной жрицей друидов, и полюбила римлянина, хотя принадлежала к галльскому племени. Примирить любовь к родине, к мужчине и к сыновьям она сумеет лишь ценой собственной добровольной смерти. Премьера откроет 33-й Международный музыкальный фестиваль Мариинского театра «Звезды белых ночей».
22, 23 мая, 19:00; 24 мая, 13:00, 19:00, Мариинский-2 (Санкт-Петербург).
Прощай, конферансье! 16+
Фото: пресс-служба Театра эстрады.
Режиссер — Михаил Цитриняк. В ролях: Андрей Ильин, Илья Носков, Светлана Галка, Любовь Тихомирова.
Театр Антона Чехова в сотрудничестве с Театром эстрады представляет премьеру — спектакль, посвященный артистам концертных бригад Великой Отечественной войны. Николай Буркини — конферансье. «Надо срочно научить людей жить весело», — мечтает он, но жизнь вносит свои коррективы. «Прощай, конферансье!» — это спектакль, после которого тишина скажет больше, чем аплодисменты.
28 мая, 19:30, Театр эстрады.
Колыбельная для одуванчика, 12+
Фото: пресс-служба Московского губернского театра.
Режиссер — Степан Куликов. В ролях: Антон Соколов, Илья Ефремов, Роман Никитин.
Музыкальные размышления о боли, любви, о поиске жизненного пути. Иногда, чтобы найти свое место, нужно вычеркнуть себя из жизни, обратиться в ноль. Именно это происходит с главным героем спектакля. Пережив страшную трагедию, он прячется от мира в глухой деревне, став простым сельским электриком. И однажды он, человек, потерявший себя, утративший надежду и веру в жизнь, становится тем, кто способен вернуть ее людям.
25 мая, 18:00, Московский губернский театр, малая сцена.
Жила-была Клавочка, 16+
Фото: пресс-служба Театра армии.
Режиссер — Арина Бессергенева. В ролях: Инна Серпокрыл, Наталья Лоскутова, Александр Рожковский, Мария Белоненко, Жанетт Гурская, Мария Швыдко, Екатерина Лютова.
Премьера в Театре армии — взрывной симбиоз драмы и трагикомедии, где атмосфера «Служебного романа» Эльдара Рязанова переплетается с трагической глубиной Еврипида. Новый спектакль открывает неизвестный шедевр Бориса Васильева, вдохновленный судьбой кинорежиссера Ольги Дубинской, которой посвящена пьеса Дмитрия Минчёнка. История Клавочки для всех, кто верит, что малые дела могут изменить мир.
23, 24 мая, 19:00, Театр армии, малый зал.
Судьба по обмену, 18+
Фото: пресс-служба Театра на Трубной.
Режиссер — Игорь Скрипко. В ролях: Вячеслав Манучаров, Александр Чернявский.
Мистический триллер Михаила Барщевского и Павла Степанова погружает в увлекательную игру, наполненную невероятными поворотами сюжета, когда иллюзия и реальность переплетаются в единое целое. Судьба — это просто набор случайных событий? Или это загадка, которую нам под силу разгадать? Но как узнать, что судьба, которую мы проживаем, действительно наша?
23 мая, 19:00, Театр на Трубной.
Без вины виноватые, 12+
Фото: пресс-служба Малого театра.
Режиссер — Владимир Бейлис. В ролях: Лидия Вележева, Андрей Чубченко, Василий Зотов, Александр Волков, Полина Долинская, Александр Вершинин.
Комедия по пьесе Александра Островского. В маленький провинциальный городок приезжает на гастроли известная актриса, бежавшая когда-то отсюда от позора несчастной любви. Много лет назад она вынуждена была оставить своего незаконнорожденного сынишку на воспитание чужим людям. Поэтому, когда на пути теперь уже богатой и знаменитой женщины появляется талантливый и бесшабашный молодой актер, она непременно хочет ему помочь. Актриса начинает принимать активное участие в судьбе молодого человека.
24 мая, 18:00, Малый театр.
Енгибаров, 12+
Фото: пресс-служба Центра драматургии и режиссурыСцена «Сокол» Центра драматургии и режиссуры.
Режиссер — Александр Недомолкин. В ролях: Аружан Баймуханбетова, Даниил Бежин / Юрий Курнаков, Анастасия Блащук, Аполлинария Волконская, Альберт Горбачёв, Никита Дубинин.
Леонид Енгибаров — великий мастер пантомимы, грустный клоун, о котором его близкий друг Ролан Быков однажды сказал: «В цирке и на эстраде есть искусство до Енгибарова и после Енгибарова». Спектакль основан как на литературном, так и на цирковом наследии артиста, он включает в себя авторскую музыку, традиционные армянские мотивы и советские композиции.
23 мая6 19:00, Центр драматургии и режиссуры, сцена «Сокол».
Музеи.
Рахманиновская сирень, 0+
Фото: пресс-служба галереи «Ордынка Арт».
На выставке представлена феерия из живописных и керамических арт-объектов в пространстве, стилизованном под сад сирени. Большой диптих «Рахманинов. 2-й концерт» от художницы Ирины Митриковой станет ее центром. Автор создала портал для погружения зрителей в атмосферу элегии композитора «Сирень». Барельеф работы Алены Анисиной создан в уникальной технике. Художница работала акварелью по сухому цементу, изображая цветущие грозди сирени. В экспозиции представлены работы современных художников Бато Дугаржапова, Ирины Можаевой, Ольги Кузьминой.
С 23 мая до 11 июня, галерея «Ордынка Арт».
Вернисаж Победы, 12+
Фото: пресс-служба Музея Победы.
Экспозиция объединила работы художников, графиков и скульпторов из разных регионов России, посвященные подвигу Красной армии, вкладу тыла в Победу, послевоенному восстановлению страны. А также сохранению памяти о Великой Отечественной войне новыми поколениями. Гости могут увидеть живописные произведения, посвященные блокадному Ленинграду, среди которых двухметровое полотно «Дорога жизни» Константина Морозова, «Ленинградская симфония» Елены Гришиной, графические работы, отражающие чувства солдат в боях и в минуты затишья, например, «Сталинград, февраль 43-го. Возвращение домой» Александры Осьмининой, «Колокол» Марины Гах, «Военная сестра. Перед боем» Надежды Минкевич и другие.
До 10 августа, Музей Победы.
Галерея не лиц, но «личностей» — русские писатели в изображении художника Ивана Пархоменко, 0+
Фото: пресс-служба Музея Серебряного века.
На выставке представлено 25 живописных портретов писателей Серебряного века кисти Ивана Кирилловича Пархоменко, написанных с 1908 по 1911 год. Художнику всегда были интересны не обычные, а популярные, деятельные, влиятельные люди. На холстах запечатлены писатели Мамин-Сибиряк, Куприн, Арцыбашев. В экспозиции выставлены портреты крупных государственных деятелей Кирова, Ногина, Луначарского, Фрунзе, Буденного, Семашко и некоторых других выдающихся личностей.
С 24 мая до 12 октября, Музей Серебряного века.
Александр Башлачев. Часовой всех времен, 6+
Фото: пресс-служба Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля.
Выставочный проект посвящен одному из ключевых представителей отечественной рок-культуры и показывает Александра Башлачева, в первую очередь, как самобытного поэта, чье творчество тесно переплетено с традициями русской литературы. Музыкальные произведения Башлачева сформулировали опыт целого поколения, которое принято относить к андеграунду. На выставке представлены вещи из архива семьи Александра Башлачева, а также рукописи, фотографии, мемориальные предметы.
С 24 мая до 31 августа, Дом-музей М. Ю. Лермонтова.
Политехнические игры, 18+
Фото: пресс-служба Политехнического музея.
Политехнический музей приглашает проверить свои знания. В интеллектуальной викторине примут участие несколько команд, в каждой из которых может быть до семи человек — семьи, компании друзей, коллег. Тем, кто придет один, предложат присоединиться к команде, где мало людей. Победители получают памятные призы.
Вопросы в основном связаны с наукой и техникой, коллекциями Политехнического музея, но могут быть и на общую эрудицию. Так что знания из областей литературы, музыки, изобразительного искусства тоже пригодятся. Победить помогут и смекалка с удачей. Задания могут быть текстовыми, фото- и даже созданными с помощью искусственного интеллекта. Участие платное, билеты можно приобрести на сайте Политехнического музея.
25 мая, 15:00, Lion’s Head Pub на Мясницкой, 15.
Концерты.
Юбилейный концерт к 85-летию композитора Давида Тухманова «День Победы», 6+
Фото: ТАСС/Валерий ШарифулинКомпозитор Давид Тухманов.
Гала-концерт, посвященный 85-летию со дня рождения выдающегося композитора, народного артиста РФ Давида Тухманова. Его песни знают все. «День Победы», «Я люблю тебя, Россия», «Последняя электричка», «Как прекрасен этот мир», «Вечная весна», «Белый танец», «Притяжение Земли», «Соловьиная роща», «Эти глаза напротив», «Мой адрес — Советский Союз», «Чистые пруды». В концерте примут участие Лев Лещенко, Михаил Шуфутинский, Николай Басков, Хибла Герзмава, Дима Билан, Лариса Долина, Анжелика Варум, Сергей Волчков, Валерия, Пелагея, Стас Пьеха, Ирина Дубцова, A"STUDIO и многие другие.
25 мая, 18:00, Государственный Кремлевский дворец.
Поэтический танец: путешествие легендарного пейзажа, 12+
Фото: пресс-служба Международного театрального фестиваля им. А. П. Чехова.
XVII Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова откроет масштабная и удивительная по красоте постановка, вдохновленная шедевром традиционной китайской пейзажной живописи — уникальным 11-метровым свитком, история которого насчитывает почти тысячу лет. Картина полна мельчайших деталей. Благодаря фантастической хореографии Чжоу Лия и Хань Чжень и завораживающей сценографии легендарное полотно буквально оживает на глазах зрителей. На сцену выйдут более 40 танцоров.
23 и 24 мая, 19:00, Государственный Кремлевский дворец.
Hammali & Navai, 12+
Фото: предоставлено организаторами концерта.
Hammali & Navai прощаются с фанатами — участники решили сконцентрироваться на сольных карьерах. Каждый из них недавно выпустил по альбому. Ближайшие концерты в Москве (25 мая) и Санкт-Петербурге (30 мая) будут громкими и ностальгическими: это последний шанс для фанатов услышать живьем «Пустите меня на Танцпол», «Птичка», «Прятки» и другие хиты в исполнении дуэта, принесшие ему всероссийскую популярность.
25 мая, 20:00, ДС «Мегаспорт».
Дмитрий Маслеев: «В предвкушении лета», 6+
Фото: пресс-служба музеев Московского КремляПианист Дмитрий Маслеев.
Концерт из цикла «Музыкальные встречи в Кремле». Дмитрий Маслеев — выдающийся пианист, солист Московской государственной академической филармонии, лауреат XV Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Гости услышат в его исполнении фортепианные произведения знаменитых композиторов-романтиков. В программе — Соната № 8 ля минор Моцарта, шесть пьес Чайковского: «Колыбельная», «Размышление», «Концертный полонез», «Элегическая песнь», «В манере Шопена» и «Приглашение к танцу».
26 мая, 19:00, Оружейная палата.
Берегите клоунов, 6+
Фото: пресс-служба Театра на Цветном.
Премьера. Генеральный директор Цирка Никулина на Цветном бульваре Максим Никулин представляет цикл вечеров «Цирк зажигает огни». Ведет концерт Лидия Самойлова. Сын народного артиста СССР, великого Юрия Владимировича Никулина, придерживается философии отца: «Никогда не бойся делать добрые дела, особенно если тебе за это ничего не будет». Это не просто красивый лозунг, а настоящее кредо современного цирка под его руководством. Максим Юрьевич расскажет поклонникам о своей семье, родителях и деле, которому его отец посвятил жизнь.
26, 27 мая, 19:00, Театр на Цветном.
Юлия Рутберг: «Русалочка», 6+
Фото: пресс-служба Государственного Кремлевского Дворца.
Народная артистка России Юлия Рутберг расскажет сказку Ганса Христиана Андерсена «Русалочка» в сопровождении оркестра «Гнесинские виртуозы» под управлением дирижера Михаила Хохлова. Главная героиня желает настоящей любви и ради этого готова преодолеть любые преграды, даже вступить в противоборство со злыми мистическими силами. Погружению в мир морских глубин и сказочных приключений будет способствовать песочная анимация.
25 мая, 16:00, Государственный Кремлевский дворец, малый зал.
Фестивали.
VI Московская неделя интерьера и дизайна, 6+
Фото: пресс-служба VI Московской недели интерьера и дизайна.
Концепция выставки объединяет элегантный, современный дизайн с органическими элементами, создавая эстетику, которая выглядит утонченно и естественно. Здесь можно узнать о ремонте и дизайне интерьера, модных тенденциях в обустройстве квартиры или дома. Побывать на лекциях, деловых дискуссиях и мастер-классах ведущих профессионалов отрасли.
22−25 мая, ЦВЗ «Манеж».
Международный день медитации, 0+
Фото: пресс-служба Международного дня медитации.
Международный день медитации начнется с массовой практики. В прошлом году на поляне перед главной сценой одновременно медитировали более 1200 человек. После этого начнут работу 40 площадок. Гостей ждет йога, лекции о здоровом образе жизни, красоте, правильном питании, саморазвитии. Любителей музыки ожидают выступления артистов ALIIA, YUJOY, SHOO, Lepety Groovy, Qascad, Ilya Fisherman. Будет работать органик-маркет.
25 мая, 08:00−23:00, Музей-заповедник «Царицыно».
Международный киберфестиваль Positive Hack Days, 6+
Фото: vk.com/Positive Hack Days.
Любой желающий может узнать, как устроен цифровой мир, повысить уровень своей защищенности и круто провести время. Гости смогут познакомиться с современными технологиями и техническими решениями, увидеть и протестировать новинки. В программе — реверс-инжиниринг в Кибергороде, интерактивный музей с инсталляциями и квестом для всей семьи, живое общение с экспертами и разработчиками, международная кибербитва с участием «белых хакеров» и многое другое. Также на сцене фестиваля выступят популярные артисты.
22−24 мая, территория спортивного комплекса «Лужники».
Международный фестиваль «ГИТИСFEST. Театральное Приволжье 2025», 16+
Фото: официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.
Фестиваль охватит пять ключевых городов Приволжского федерального округа. Зрители Самары, Саратова, Казани, Чебоксар и Нижнего Новгорода увидят спектакли по произведениям А. П. Чехова в постановке 12 молодых режиссеров-выпускников и студентов ГИТИСа. Постановки будут созданы на борту теплохода «А. С. Попов», который станет театральной лабораторией.
Фестиваль объединит режиссеров, актеров, художников, театроведов из ГИТИСа и театральных учебных заведений Приволжского федерального округа РФ, лауреатов Фестиваля детских и молодежных любительских коллективов «Театральное Приволжье», 20 студентов-актеров из Китая и Кыргызстана.
Проект реализуется при поддержке ПФКИ.
27 мая, КЦ «Дирижабль» (Самара), 28 мая, Театр кукол «Теремок» (Саратов), 30 мая, РЦ «Созвездие — Йолдызлык» (Казань), 31 мая, Драматический театр имени К. Иванова (Чебоксары), 1 июня, ТЮЗ (Нижний Новгород,).