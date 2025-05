Погода в Doom’е: новую часть шутера перевели на русский

В целом, Doom: The Dark Ages — действительно достойное завершение цикла, который продлился девять лет и во всех деталях рассказал историю превращения Палача Рока в легенду и последнюю надежду человечества. При этом официальная поддержка игры продолжится, в Bethesda Softworks очень довольны продажами, а значит, есть шансы в ближайшее время получить дополнительный платный контент. К предыдущей части Doom Eternal было выпущено два полноценных контентных набора: The Ancient Gods — Part One и The Ancient Gods — Part Two. Для россиян предусмотрен полноценный, качественный перевод на русский, включая интерфейс, текст и голосовое сопровождение.