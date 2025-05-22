Погода в Doom’е: новую часть шутера перевели на русский

По данным независимого крупного портала OpenCritic, 95% экспертов положительно оценили игру. Она получила 86 баллов из 100 у профильных СМИ и 90 баллов у простых геймеров. На платформе Steam оценка также 86%, лишь 14% пользовательских обзоров раскритиковали проект. Основные причины для критики — сниженная сложность по сравнению с Doom Eternal, более размеренный игровой процесс с пониженной динамикой, дефицит в разнообразии новых монстров и врагов. К недостаткам стоит причислить отсутствие региональной цены и высокую стоимость проекта даже на персональных компьютерах, где исторически версии игр были дешевле, чем на консолях. Doom: The Dark Ages одинаково стоит €70 на всех платформах, по данным агрегатора SteamDB.