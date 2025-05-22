Погода в Doom’е: новую часть шутера перевели на русский

«Известия» в числе первых ознакомились с громкой майской новинкой — видеоигрой Doom: The Dark Ages от компании-разработчика id Software. Она получила полноценный перевод на русский язык, включая озвучку, и стала завершением трилогии, начатой в 2016 году с выходом экшена Doom. У проекта внушительная фан-база из сотен тысяч поклонников, а геймеры называют его одним из ключевых претендентов на звание лучшего играбельного боевика 2025 года. Насколько ажиотаж вокруг шутера оказался оправданным — в материале «Известий».
О чем игра Doom: The Dark Ages.
В середине мая состоялся релиз шутера Doom: The Dark Ages, который стал с точки зрения сюжета прологом к предыдущим играм трилогии: Doom (2016) и Doom Eternal (2020). Студия-разработчик id Software известна своими популярными сериями боевиков: помимо Doom в нее входят Quake, Rage, Wolfenstein и Orcs & Elves. Новинка стала крупнейшим запуском в истории компании — за первые пять дней в нее сыграли более 3 млн геймеров.
Издатель Bethesda Softworks вскоре подтвердил, что новая часть в линейке Doom смогла достичь такого результата в семь раз быстрее предшественницы — Doom Eternal. Иными словами, The Dark Ages смог побить важный рекорд предыдущих выпусков. Игра вышла на целой россыпи платформ: консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S, в сервисах Steam и Xbox Game Pass.
Сюжетно новый Doom выступает приквелом ко всей истории и предваряет события игры 2016 года. Он показывает становление Палача Рока, титульного героя серии, который из простого солдата превращается в легендарного борца с демонами из ада. В отличие от двух предыдущих частей, делавших ставку на футуризм и научную фантастику, The Dark Ages выбрал своей отличительной чертой сеттинг технологичного Средневековья. Это отразилось как на мире, так и на внешнем облике монстров, которые лучше вписываются в текущее стилистическое направление проекта.
Игра создана в жанре шутера от первого лица. Это означает, что геймеры видят происходящее глазами Палача Рока. Тем самым перестрелки становятся более тактильными и личными. Дополнительный акцент сделан на механике ближнего боя. Для этого персонажу впервые в серии выдан щит, который он может использовать для парирований, контратак и наступательных рывков. По сюжету, у героя также будет возможность оседлать механизированного дракона и повоевать с чертями-исполинами в гигантском антропоморфном роботе Атлант.
В 2022 году корпорация Bethesda Softworks приняла решение уйти с российского рынка, поэтому игра продается в стране по параллельному импорту. Тем не менее в РФ ее привезла компания «Ачивка» — крупнейший в стране дистрибьютор игр и консолей, который предоставил копию Doom для подготовки обзора.
Как новинку оценили в мире.
Руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» компании «М. Видео-Эльдорадо» Сергей Мезин отмечает, что Doom давно перерос формат собственно игры и превратился в один из символов жанра, сформировавший целое поколение геймеров. Новая часть переносит в необычную для серии эпоху, сохранив всё то, за что фанаты любят Doom: агрессивный геймплей, мощное оружие, динамику и драйв.
— В нынешних реалиях далеко не каждая крупная игра получает официальную русскую локализацию. Поэтому ее наличие — это явный сигнал, что издателю важно, чтобы проект нашел отклик у русскоязычной аудитории. Первые игры перезапуска франшизы (Doom и Doom Eternal) проданы тиражом в несколько десятков тысяч дисков в наших каналах продаж, что говорит о высочайшей популярности серии у российского покупателя, — резюмировал собеседник «Известий».
По данным независимого крупного портала OpenCritic, 95% экспертов положительно оценили игру. Она получила 86 баллов из 100 у профильных СМИ и 90 баллов у простых геймеров. На платформе Steam оценка также 86%, лишь 14% пользовательских обзоров раскритиковали проект. Основные причины для критики — сниженная сложность по сравнению с Doom Eternal, более размеренный игровой процесс с пониженной динамикой, дефицит в разнообразии новых монстров и врагов. К недостаткам стоит причислить отсутствие региональной цены и высокую стоимость проекта даже на персональных компьютерах, где исторически версии игр были дешевле, чем на консолях. Doom: The Dark Ages одинаково стоит €70 на всех платформах, по данным агрегатора SteamDB.
Многим пользователям также не понравилось отсутствие бессменного композитора серии Мика Гордона в числе авторов саундтрека. Однако музыкальное сопровождение Doom: The Dark Ages справляется со своей задачей создавать эмоционально-заряженные ситуации, когда герой чувствует себя всемогущим сокрушителем орд демонов из ада. Главный эффект серии, который в мировой прессе давно прозвали фразой Rip & Tear («рви и круши»), по-прежнему на месте.
В целом, Doom: The Dark Ages — действительно достойное завершение цикла, который продлился девять лет и во всех деталях рассказал историю превращения Палача Рока в легенду и последнюю надежду человечества. При этом официальная поддержка игры продолжится, в Bethesda Softworks очень довольны продажами, а значит, есть шансы в ближайшее время получить дополнительный платный контент. К предыдущей части Doom Eternal было выпущено два полноценных контентных набора: The Ancient Gods — Part One и The Ancient Gods — Part Two. Для россиян предусмотрен полноценный, качественный перевод на русский, включая интерфейс, текст и голосовое сопровождение.