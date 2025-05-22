Дом — его крепость: в Каннах представили российский фильм с Жаном Рено

Это не единственная звездная новинка с Каннского кинорынка, которую Arna Media готовится выпустить в нашей стране. Среди закупленных потенциальных хитов в разной степени готовности ромком Madly Паоло Дженовезе, собравший в Италии больше, чем «Идеальные незнакомцы», комедия «Приоткрытые отношения», одну из ролей в которой сыграла Дакота Джонсон (читайте интервью с ней в «Известиях»), и «Оружейный барон 2» — сиквел популярного боевика с Николасом Кейджем в главной роли. Причем если первые две работы уже готовы (премьера «Приоткрытых отношений» состоялась как раз в Каннах), то «Оружейный барон 2» еще на этапе препродакшена: съемки стартуют только в сентябре.