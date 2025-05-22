Дом — его крепость: в Каннах представили российский фильм с Жаном Рено

Фильм «Осторожно, дворецкий!», исполнительными продюсерами которого выступили президент российской компании Arna Media Надежда Мотина и Арам Ованнисян, начнут снимать уже в этом июне. На экраны во всем мире, в том числе в нашей стране, картина выйдет в следующем году. Об этом Надежда Мотина рассказала «Известиям» на Каннском кинорынке, где лента была продана целому ряду зарубежных прокатчиков.
О том, что Жан Рено, один из самых популярных французских актеров современности, исполнит главную роль в фильме про необычного дворецкого, стало известно еще в феврале. Подробностей, однако, не было. Но теперь картину с успехом представили на кинорынке в Каннах, и мы узнали ряд любопытных деталей о проекте.
В российском прокате лента пойдет как «Осторожно, дворецкий!» (оригинальное название — The Butler, то есть просто «Дворецкий»). Зрителей ожидает комедийный боевик, в центре которого — персонаж Жана Рено, бывший коммандос, решивший пожить мирной жизнью. Разумеется, ему придется вспомнить старые навыки.
— Действие разворачивается в шикарном особняке. После смерти старого хозяина дом унаследовал его сын, приехавший в Европу из Америки. Но его преследуют бандиты. Поможет ему дворецкий, который не даст в обиду никого и который использует дом как крепость, — рассказала «Известиям» Надежда Мотина.
По словам продюсера, права на фильм решили купить многие страны. Картина продана на территории Германии, Швейцарии, Австрии, стран Бенилюкс, Израиля, Испании, Португалии, Польши, Индонезии, Среднего Востока и в страны Восточной Европы. Причем особенно жаркая борьба была между японскими прокатчиками: в Стране восходящего солнца Рено особенно любим еще со времен «Леона». Также фильм продан в США и Канаду. На днях стало известно, что вместе с Жаном Рено в нем снимется Том Холландер, известный по «King’s Man: Начало» и сериалу «Белый лотос».
Съемки стартуют в следующем месяце в Ирландии. А готова картина будет уже в начале 2026 года. И вскоре после этого выйдет в российский прокат.
Это не единственная звездная новинка с Каннского кинорынка, которую Arna Media готовится выпустить в нашей стране. Среди закупленных потенциальных хитов в разной степени готовности ромком Madly Паоло Дженовезе, собравший в Италии больше, чем «Идеальные незнакомцы», комедия «Приоткрытые отношения», одну из ролей в которой сыграла Дакота Джонсон (читайте интервью с ней в «Известиях»), и «Оружейный барон 2» — сиквел популярного боевика с Николасом Кейджем в главной роли. Причем если первые две работы уже готовы (премьера «Приоткрытых отношений» состоялась как раз в Каннах), то «Оружейный барон 2» еще на этапе препродакшена: съемки стартуют только в сентябре.
Еще один перспективный релиз, который только в процессе производства, но уже точно будет у нас выпущен, — «Охотники за сокровищами. Книга судьбы». Главные роли в нем исполнят Рассел Кроу, Натали Портман и Кевин Костнер.
— Кроу сейчас усиленно тренируется, чтобы войти в нужную физическую форму и сыграть своего героя максимально убедительно, — поделилась Надежда Мотина с «Известиями».
Каннский кинорынок традиционно проходит параллельно со знаменитым фестивалем. И если основной смотр сфокусирован на авторском кино, причем исключительно премьерного статуса, то бизнес-секция, ориентированная на прокатчиков и дистрибьюторов, включает новинки самого разного плана и на разных стадиях готовности — как уже вышедшие на экраны, так и еще только готовящиеся к запуску.