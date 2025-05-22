«Огромная гордость от того, что мы сделали русский бренд востребованным в мире»

Юлия Янина: — Мы не прогнозируем, сколько мы оденем звезд. Это непредсказуемый момент. Во-первых, мы не крупная корпорация, а семейный бизнес, у нас не предусмотрен бюджет. Бывают фестивали, на которых, как сейчас, сплошные контрактные выходы. Например, Эмма Стоун — амбассадор Louis Vuitton и выходит только в нем. У нас же всегда органические союзы — героиня должна влюбиться в наряд, и, как говорится, magic happens. В предыдущие сезоны у нас было так — каждый день кто-то из звезд выходил, а порой и не один. Для нас это значит, что мы почти не спим, в ночи принимаем консьержей, в десять уже первая примерка.