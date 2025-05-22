«Огромная гордость от того, что мы сделали русский бренд востребованным в мире»

Чтобы показать красоту женского тела, его необязательно обнажать, отвечает на запрет «голых» платьев на Каннском кинофестивале дизайнер Юлия Янина, где она в эти дни представляет российский модный дом вместе с дочерью Дарьей. История YANINA Couture началась в Саратове в 1993 году, а сегодня бренд принимает участие в крупнейших мероприятиях в мире — регулярно презентует коллекции во время Недели высокой моды в Париже, создает образы для звезд первой величины. О сотрудничестве с Дженнифер Лопес и дружбе со звездой «Отчаянных домохозяек» Евой Лонгорией, о работе над проектом Netflix, цене выхода на «Оскар» и о том, как сегодня российских модельеров воспринимают за рубежом — Юлия и Дарья Янины рассказали в эксклюзивном интервью «Известиям» на Лазурном берегу.
«Когда надевают только стринги и прозрачное платье, о красоте уже нет речи».
— В этом году организаторы Каннского кинофестиваля неожиданно ввели дресс-код и запретили «голые» платья. Как вы восприняли это решение?
Юлия Янина: — Тенденция последнего времени — когда надевают только стринги и прозрачное платье без топа. Я категорически против таких откровений и считаю, что здесь о красоте уже нет речи. Это просто вызов и, в конце концов, вульгарность. Чтобы показать красоту женского тела, не обязательно его обнажать.
— Насколько звезды доверяют модельеру? В вашей практике случались капризы?
Юлия Янина: — Когда отношения складываются годами, конечно, доверяют. Я в этом случае выступаю не только как дизайнер, но и как стилист. Чувствую женщину, настроение, характер и предлагаю опции. Но если раньше, по молодости, я предлагала по 10 луков, то сейчас — два, максимум три, на случай, если изменится погода или настроение — всякое бывает. Что касается капризов, бывали разные ситуации, разумеется. Из серии: «А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами?».
Мы стараемся поступать деликатно. К тем звездам, с которыми возникает какое-то напряжение, мы не возвращаемся. Для нас это 14-й Каннский кинофестиваль, и у нас никогда не было задачи одеть любым путем. Моя дочь Даша делает селекцию, потому что очень важно, чтобы стилистика и эстетика модного дома подходили правильной героине, и наоборот. И надо иметь смелость и характер, чтобы красиво отказываться, если этот союз не складывается.
Фото: Getty Images/Daniele Venturelli/ContributorКлара Берри.
— С кем вы сотрудничаете в этом году на Каннском кинофестивале?
Юлия Янина: — Мы одевали супермодель Адриану Скленарикову. Она посетила премьеру французского детектива Ребекки Злотовски «Частная жизнь» в нашем кутюрном платье с имитацией крыльев. После в нашем образе на дорожке блистала модель Клара Берри. Планируются и другие выходы, мы готовим сюрпризы. Кроме того, мы ежегодно принимаем участие в благотворительных событиях в рамках кинофестиваля. Мы создали платье, которое было чудесно продано на аукционе Global Gift Foundation. Его почетный посол — Ева Лонгория, с которой мы дружим уже 12 лет. Ее мероприятия всегда роскошные, но очень камерные. Всего 120 гостей. У нее тот же принцип — она приглашает друзей, реальных соратников, тех, кого хочет видеть. Некоторые прилетели специально на один вечер, и это, конечно, очень ценно.
Дарья Янина: — Персонажи были серьезные — Кевин Спейси, который еще, по-моему, официально не появился в Каннах, Эдриан Броуди, почетным гостем стала Лорен Санчес (невеста основателя Amazon Джеффа Безоса. — Ред.).
Юлия Янина: — Впереди гала-вечер фонда исследования СПИДа AmfAR. Там тоже состоится аукцион, на котором лоты представят ведущие модные дома. Мы стали единственным участником события из России.
— Сколько нарядов вы привезли в Канны?
Юлия Янина: — Мы не прогнозируем, сколько мы оденем звезд. Это непредсказуемый момент. Во-первых, мы не крупная корпорация, а семейный бизнес, у нас не предусмотрен бюджет. Бывают фестивали, на которых, как сейчас, сплошные контрактные выходы. Например, Эмма Стоун — амбассадор Louis Vuitton и выходит только в нем. У нас же всегда органические союзы — героиня должна влюбиться в наряд, и, как говорится, magic happens. В предыдущие сезоны у нас было так — каждый день кто-то из звезд выходил, а порой и не один. Для нас это значит, что мы почти не спим, в ночи принимаем консьержей, в десять уже первая примерка.
Сейчас мы изменили стратегию из-за положения Дашули — она ждет второго ребенка. Мы выбрали для себя как представителей Модного дома главные события, самые сильные.
«Мы одевали главную героиню “Анны Карениной” для Netflix».
— Может, что-то удалось посмотреть просто в качестве зрителей?
Юлия Янина: — Мы поклонники режиссера Уэса Андерсона и посетили премьеру его нового фильма «Финикийская схема». Честно сказать, я ожидала второй «Отель “Гранд Будапешт” (смеется), но он оказался немного запутанным. Что мне очень понравилось — прекрасная визуализация, роскошная колористика. Каждый кадр настолько продуман, что я получала удовольствие!
Фото: YANINA Couture.
— А вы не думали с Андерсоном обсудить сотрудничество? Ведь он же костюмам персонажей всегда уделяет огромное внимание.
Юлия Янина: — У каждого такого серьезного творческого лидера заранее есть в голове представление, как это должно выглядеть и кто это будет делать. Мы, например, полностью одевали главную героиню «Анны Карениной» со Светланой Ходченковой для Netflix. Но там не всё сложилось…
— Проект положили на полку.
Юлия Янина: — Да, но я надеюсь, что его час настанет, потому что это было невероятно! Во всех главных сценах — наряды YANINA Couture. Я думаю, что когда всё-таки проект выйдет, это будет очень достойно!
«Для Евы Лонгории совершенно неважно, что мы говорим на русском».
— Идут ли сейчас переговоры с Неделей высокой моды в Париже о вашем возвращении в официальное расписание?
Юлия Янина: — Для нас это, конечно, очень грустный момент. Мы вообще вступали в Синдикат высокой моды по рекомендации Ральфа Толедано, который на тот момент был его президентом. Стали его протеже, скажем так. А потом в свете событий в мире пришло официальное письмо, что теперь мы можем делать показы, но вне официального календаря. Тем не менее мы сохранили очень хорошие отношения с Синдикатом. С 2011 года Модный дом два раза в год презентует кутюрные коллекции в рамках Недели высокой моды в Париже. У нас есть агентство в столице Франции.
Дарья Янина: — Мы продолжаем свой путь.
Юлия Янина: — Это огромная ответственность и гордость, что мы сделали русский бренд востребованным в мире, сделали его модным. Это здорово! Но порой мы чувствуем себя как солдаты в одиночестве на Неделе высокой моды в Париже. Очень непросто семейному бизнесу без поддержки.
— И, конечно, хотелось бы спросить про «Оскар». Говорят, что попасть на красную дорожку церемонии — мечта любого модного дома, но это очень сложно. Почему?
Дарья Янина: — На «Оскаре» нет ни одного платья, которое там потому, что просто понравилось. Всё только через деньги, через контракты. Причем многие марки себя ведут достаточно агрессивно. В последний момент предлагают деньги стилисту, который переубедит таланта сделать выбор в пользу другого бренда. К сожалению, такая практика нередка. У нас, например, уже было подтверждено платье на звезду, которое мы делали специально, но ее за день до мероприятия перекупили другие.
Юлия Янина: — Мы, кстати, так радовались номинации Юры Борисова. Сразу написали его жене, потому что ранее одевали ее на «Кинотавр». Они даже вместе приезжали тогда на примерку — чудесная пара, такие хорошие ребята. Но в этот раз ответа мы так и не получили (улыбается). Хотя мы искренне хотели создать образ, патриотично, со всей любовью.
Фото: YANINA CoutureБлаготворительный вечер Евы Лонгории The Global Gift Initiative 2024.
— А какие у вас самые долгосрочные отношения по контракту были?
Дарья Янина: — Мы никогда не делаем контракты. Наша философия — дружба и любовь. Так было абсолютно со всеми селебрити, которые надевали YANINA Couture, включая самые громкие имена, среди которых Дженнифер Лопес, Леди Гага. С кем-то из звезд мы общаемся уже многие годы и делаем для них индивидуальные образы. Нам не хотелось бы превращать всё это в сухую схему — заплатил, одел.
Юлия Янина: — Да, утром деньги, вечером стулья (смеется).
Дарья Янина: — И бесполезно биться с огромными концернами вроде Kering, потому что-то, что мы видим на дорожках — Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga, Yves Saint Laurent — это всё большие деньги.
— А примерно какой порядок цен, чтобы знаменитость вышла в образе того или иного бренда?
Юлия Янина: — Вы себе даже не представляете!
— Это сотни тысяч долларов или миллионы?
Юлия Янина: — Контракты — это миллионы. А вот красная дорожка…
Дарья Янина: — От десятков до сотен тысяч евро. Я читала про Канны историю, что около полумиллиона ювелирные бренды могут предложить звезде первой величины за появление определенного украшения на красной дорожке. Порядок цен очень серьезный.
— В продолжение разговора о философии, основанной на дружбе и любви: есть ли звездные клиенты, которые прекратили сотрудничество после 2022 года из-за того, что вы говорите по-русски?
Юлия Янина: — Да, конечно. Но их было немного, к счастью. В 2022 году у нас были ситуации, когда знаменитость говорила: «Я готова выйти на красную дорожку, но вы должны сделать заявление». Мы позиционируем себя по-другому. Мы за мир, любовь и красоту — этим мы объединяем национальности и в этом видим нашу миссию.
Для Евы Лонгории, например, совершенно неважно, что мы говорим на русском. Она просто с большой любовью к нам относится, и когда видит, восклицает: «А, Янина!» Сейчас у нас был стилист Дженнифер Лопес. Она не приезжает на фестиваль, но команда увезла чемодан вещей к ней на примерку в Нью-Йорк. Красавица Дженни из Blackpink, хоть и является амбассадором Chanel, для съемок тизера своего первого сольного альбома выбрала наше платье.
Фото: YANINA Couture.
В непростой период мы представили в Париже коллекцию «Феникс», которая символизирует возрождение героини из пепла несмотря ни на что. В каждом образе были вышиты крылья. Мы дали женщине ощущение защиты, того, что она может взлететь. Неважно, русская она, итальянка, француженка или украинка. Когда в финале показа на подиуме появился образ Золотого Феникса — все зрители плакали независимо от национальности.
— Красота спасет мир, да?
Юлия Янина: — Совершенно верно! (Улыбается).
Справка «Известий».
Юлия Янина — российский дизайнер. История Модного дома YANINA началась в Саратове. Там в 1993 году семья открыла первое ателье, со временем перебралась в Москву, а после вышла на международный рынок. Сегодня один из его офисов работает в Париже, где с 2011 года бренд YANINA Couture два раза в год презентует кутюрные коллекции в рамках Недели высокой моды в Париже. Отдел международных проектов компании возглавляет старшая дочь Юлии Дарья. В числе клиентов не только отечественные знаменитости, но и зарубежные — Ева Лонгория, Дженнифер Лопес, Леди Гага, Джиджи Хадид, Гвен Стефани и другие.
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