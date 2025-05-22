Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

LAT: таинственный подводный вулкан может извергнуться до конца 2025 года

Вулкан Axial Seamount проявлял активность трижды — в 1998, 2011 и 2015 годах.

Источник: Аргументы и факты

Ученые предупреждают, что подводный вулкан Axial Seamount, один из самых активных в мире, может вновь извергнуться уже к 2025 году. Расположенный почти в километре под водой примерно в 1 100 километрах к северо-западу от Сан-Франциско, вулкан не представляет прямой угрозы суше, сообщает Los Angeles Times.

Axial Seamount был обнаружен только в 1980-х годах и с тех пор проявлял активность трижды — в 1998, 2011 и 2015 годах. Его извержения проходят без взрывных выбросов, лавовые потоки относительно спокойны, как у гавайских или исландских вулканов, поэтому опасности цунами не возникает.

Сейчас ученые фиксируют постепенное «вздутие» морского дна в районе вулкана, что свидетельствует о накапливающемся давлении — такой же процесс наблюдался перед прошлым извержением. По оценкам специалистов, в случае сохранения текущих темпов подводной активности, извержение может произойти в течение ближайших месяцев или до конца 2025 года.

Ранее на филиппинском острове Негрос произошло извержение вулкана Канлаон, в результате которого в небо поднялся столб пепла и дыма высотой около 4,5 километра.