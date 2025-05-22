LAT: таинственный подводный вулкан может извергнуться до конца 2025 года

Ученые предупреждают, что подводный вулкан Axial Seamount, один из самых активных в мире, может вновь извергнуться уже к 2025 году. Расположенный почти в километре под водой примерно в 1 100 километрах к северо-западу от Сан-Франциско, вулкан не представляет прямой угрозы суше, сообщает Los Angeles Times.