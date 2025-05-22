Военкор Котенок: Украинская ДРГ окружена в лесах Брянской области

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), проникшая в Брянскую область, окружена в лесном массиве в районе Трубчевского и Выгоничского районов. Об этом в среду, 21 мая, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в группе находится 10−12 человек. Как сообщил Котенок, крупного прорыва противника не допущено, диверсанты заблокированы и не смогут рассчитывать на «почетный плен».
— В настоящее время они заблокированы в лесном массиве, поскольку ДРГ в тылу — это практически группа террористов, почетный плен им не грозит… ДРГ врага пытается отступить к границе, ожидаемо перешли к бегству, не сумев достигнуть поставленных целей, — говорится в сообщении.
Военкор отметил, что также проверяется информация о возможной второй группе прикрытия. Сообщается, что ДРГ пытается отступить к границе, а также распространяет дезинформацию, чтобы посеять панику среди населения приграничья.
Ранее стало известно, что командование украинской армии готовит плацдарм для прорыва российской границы в Брянской области и уже начало стягивать к ней колумбийских наемников и бойцов 225-го батальона.