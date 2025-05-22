Военкор Котенок: Украинская ДРГ окружена в лесах Брянской области

— В настоящее время они заблокированы в лесном массиве, поскольку ДРГ в тылу — это практически группа террористов, почетный плен им не грозит… ДРГ врага пытается отступить к границе, ожидаемо перешли к бегству, не сумев достигнуть поставленных целей, — говорится в сообщении.