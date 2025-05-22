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«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» и выиграл Лигу Европы

Лондонский «Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы. Матч, который прошёл в испанском Бильбао, завершился со счётом 1:0.

Источник: Life.ru

Единственный мяч на 42-й минуте забил Бреннан Джонсон.

Это третий успех клуба в Лиге Европы, который раньше назывался Кубок УЕФА. Ранее «шпоры» брали трофей в 1972 и 1984 году. Кроме того, клуб завоевал первый трофей с 2008 года, когда выиграл Кубок английской лиги. Успех позволит «Тоттенхэму», занимающему 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии после 37 туров, в следующем сезоне участвовать в Лиге чемпионов.

Напомним, чемпионом Англии по итогам сезона 2024/25 стал «Ливерпуль». Этот титул стал юбилейным, 20-м в истории клуба, сравняв «мерсисайдцев» с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских званий.