В Грузии спасли от забоя свинью, которая радовалась весеннему снегу

Зоозащитники решили помочь свинье избежать печальной судьбы. Им удалось собрать 1626 лари (более 47 тыс. рублей — прим. ред.), что позволило выкупить Груту у ее владельцев и перевезти в Тбилиси. Теперь свинка живет в доме с просторным двором, предоставленным активисткой, которая счастлива видеть, что Груту теперь в безопасности и сможет прожить долгую жизнь.