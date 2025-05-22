В Грузии спасли от забоя свинью, которая радовалась весеннему снегу

Грузинские активисты спасли свинью, ставшую популярной в социальных сетях, выкупив ее и избавив от угрозы забоя. Об этом сообщается на странице сообщества Veganism в Facebook (компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
В середине апреля одна из участниц группы опубликовала видео с свиньей из поселка Бакуриани. Свинка по имени Груту жила в полуразрушенном здании и часто выглядывала на улицу, чтобы наблюдать за снегопадом. Этот трогательный момент был запечатлен на камеру и сделал Груту настоящей звездой соцсетей.
Зоозащитники решили помочь свинье избежать печальной судьбы. Им удалось собрать 1626 лари (более 47 тыс. рублей — прим. ред.), что позволило выкупить Груту у ее владельцев и перевезти в Тбилиси. Теперь свинка живет в доме с просторным двором, предоставленным активисткой, которая счастлива видеть, что Груту теперь в безопасности и сможет прожить долгую жизнь.
Ранее сообщалось, что умершего во время операции лосенка Илюшу кремируют.