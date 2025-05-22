Форвард «Акрона» Дзюба хотел бы сыграть в падел с тренером сборной Карпиным

36-летний нападающий «молодых и звонких» уверен: из этого получится «хорошее соперничество».
Падел совмещает элементы тенниса и сквоша. Игры проводят на закрытых площадках размером примерно 20 на 10 метров. По данным из открытых источников, зародился в 1960-е в Мексике, в 2019-м признали официальным видом спорта в России.
«С удовольствием сыграл бы против Карпина. Думаю, это будет хорошее соперничество», — сказал Артем Дзюба «Матч ТВ».
А до этого писали, что футболист волжан неплохо боксирует и имеет в своем арсенале навыки борьбы.
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