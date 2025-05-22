В Минобороны назвали нового главкома Сухопутных войск

На посту главнокомандующего Сухопутными войсками Андрей Мордвичев сменил генерала армии Олега Салюкова, который назначен указом президента заместителем секретаря Совета безопасности России. В 2024 году Мордвичев руководил операцией по взятию Авдеевки в Донецкой Народной Республике, за что был удостоен высокого звания Героя России.