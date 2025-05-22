В Минобороны назвали нового главкома Сухопутных войск

Мордвичев сменил на этой должности генерала армии Олега Салюкова, напомнили в Минобороны.
Герой России генерал-полковник Андрей Мордвичев официально вступил в должность главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает газета «Красная звезда». Министр обороны России Андрей Белоусов на церемонии лично передал Мордвичеву соответствующий штандарт, символизирующий передачу полномочий.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКто такой генерал Мордвичев, которого назначили на пост командующего Сухопутными войсками России.
«Генерал в полной мере раскрыл свой талант военачальника в ходе спецоперации, под его командованием войска группировки “Центр” достигли серьезных успехов», — приводит слова Белоусова издание «Красная звезда». Мордвичев ранее занимал должность командующего войсками данной группировки.
На посту главнокомандующего Сухопутными войсками Андрей Мордвичев сменил генерала армии Олега Салюкова, который назначен указом президента заместителем секретаря Совета безопасности России. В 2024 году Мордвичев руководил операцией по взятию Авдеевки в Донецкой Народной Республике, за что был удостоен высокого звания Героя России.