Врач объяснил, чем грозит сидячий образ жизни

Малоподвижный образ жизни, или гиподинамия, является неизбежной платой за комфорт XXI века. Недостаток физической активности является одной из ключевых угроз здоровью. Среди первых страдает мочеполовая система. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-уролог Владимир Волков.
«Как показывают исследования, сегодня люди в развитых странах проводят сидя от 7 до 15 часов в день. Офисный формат работы зачастую дополняется отсутствием активности дома…», — отметил специалист.
Врач отметил, что длительное сидение ухудшает кровообращение в органах малого таза, что приводит к застою крови и лимфы и, как следствие, к воспалительным процессам. В частности, у женщин это приводит к постепенному опущению влагалища, мочевого пузыря и прямой кишки, что может стать причиной хронической тазовой боли.
Ранее «Москва 24» сообщила, что сидячая работа снижает уровень физической активности и может спровоцировать появление сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и сахарного диабета. Такая работа предполагает зрительную нагрузку, а сидячая поза является самой неблагоприятной для позвоночника и суставов.
Кроме того, длительное сидение может ускорять процесс старения и негативно сказываться на сердечно-сосудистой системе, отметил «Царьград».