Врач объяснил, чем грозит сидячий образ жизни

Врач отметил, что длительное сидение ухудшает кровообращение в органах малого таза, что приводит к застою крови и лимфы и, как следствие, к воспалительным процессам. В частности, у женщин это приводит к постепенному опущению влагалища, мочевого пузыря и прямой кишки, что может стать причиной хронической тазовой боли.