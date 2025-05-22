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Ученые случайно создали революционный материал для добычи воды из воздуха

Американские ученые из Пенсильванского университета совершили неожиданное открытие: нашли новый наноструктурированный материал, способный извлекать воду из атмосферы без затрат энергии.

Источник: Газета.Ру

Исследование опубликовано в научном журнале Science Advances (SciAdv).

Во время экспериментов с гидрофильными нанопорами и гидрофобными полимерами специалисты заметили необъяснимое явление — на поверхности материала самопроизвольно образовывались капли воды.

Разработка сочетает противоположные свойства. Ее гидрофильные поры конденсируют влагу даже при низкой влажности, а гидрофобный полиэтилен выталкивает воду на поверхность.

Особая структура создает непрерывный цикл: пар — конденсация в порах — образование капель — пополнение запасов влаги из воздуха. При этом капли не испаряются, вопреки законам термодинамики.

Простота состава (обычные полимеры и наночастицы) делает технологию перспективной для пассивных систем водоснабжения в пустынях, энергоэффективного охлаждения электроники и создания «умных» покрытий, реагирующих на влажность.

Ученые продолжают исследования, чтобы оптимизировать материал для массового производства.