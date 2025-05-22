На следующей неделе возможно резкое падение курса валют. Что будет с рублём

— Рубль может немного ослабеть ближе к завершению следующей недели. На 26-е и 28-е числа придутся пики налогового периода, поэтому до среды доллар может держаться недалеко от 80, евро — у 90, юань — около 11,1. А когда фискальные платежи останутся позади, уверенности в рубле может сразу поубавиться, и 82 за доллар, 92 за евро и 11,3 за юань под самый конец мая нас не удивят, — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.