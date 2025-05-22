На Украине прогнозируют отключения света летом из-за дефицита газа

Он также добавил, что при возникновении дефицита энергии в первую очередь возможны ограничения электроснабжения для промышленных предприятий. Ранее с похожим предупреждением выступал Владимир Омельченко из Центра Разумкова, заявив, что население страны рискует столкнуться с перебоями поставок газа из-за резкого снижения объемов его добычи.