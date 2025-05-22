На Украине прогнозируют отключения света летом из-за дефицита газа

Отключения электроэнергии на Украине могут стать реальностью уже этим летом из-за нехватки природного газа. Об этом заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг страны Олег Попенко.
Он подчеркнул, что в жаркие месяцы покрытие пиковых нагрузок в энергосистеме традиционно обеспечивается за счет газа, однако в текущих условиях Украина испытывает серьезные трудности с его запасами.
По словам эксперта, если летняя температура будет держаться на уровне +30 °C и выше хотя бы две-три недели, энергосистема окажется под значительным давлением.
Он также добавил, что при возникновении дефицита энергии в первую очередь возможны ограничения электроснабжения для промышленных предприятий. Ранее с похожим предупреждением выступал Владимир Омельченко из Центра Разумкова, заявив, что население страны рискует столкнуться с перебоями поставок газа из-за резкого снижения объемов его добычи.
Ранее стало известно, что на Украине запасы газа упали до рекордно низкого уровня, стране может потребоваться импортировать 6,3 миллиарда кубометров ресурса за следующий зимний сезон.