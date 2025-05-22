Капитан «Вашингтона» Овечкин показал часы, подаренные ему Малкиным

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продемонстрировал роскошные часы, которые ему подарили нападающие «Питтсбург Пингвинз» — Евгений Малкин и Сидни Кросби.
Подарок был вручен в знак признания достижения Овечкина — его рекорда по количеству забитых шайб в истории Национальной хоккейной лиги. Презентация состоялась перед выездной встречей «Вашингтона» с «Питтсбургом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Потрясающий подарок от моих старых друзей, Жени и Сида! Спасибо, ребята!» — прокомментировал Овечкин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может посетить Госдуму во время своего визита в РФ, если у него возникнет такое желание.