Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Капитан «Вашингтона» Овечкин показал часы, подаренные ему Малкиным

Подарок был вручен в знак признания достижения Овечкина.

Источник: Аргументы и факты

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин продемонстрировал роскошные часы, которые ему подарили нападающие «Питтсбург Пингвинз» — Евгений Малкин и Сидни Кросби.

Подарок был вручен в знак признания достижения Овечкина — его рекорда по количеству забитых шайб в истории Национальной хоккейной лиги. Презентация состоялась перед выездной встречей «Вашингтона» с «Питтсбургом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Потрясающий подарок от моих старых друзей, Жени и Сида! Спасибо, ребята!» — прокомментировал Овечкин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может посетить Госдуму во время своего визита в РФ, если у него возникнет такое желание.