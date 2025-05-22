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Врач назвала безопасную для здоровья ежедневную дозу чая

Медэксперт Кашух посоветовала выпивать не больше четырех чашек чая в день.

Источник: Комсомольская правда

Чай содержит кофеин и множество других веществ, которые могут негативно отразиться на здоровье, если их употреблять в большом количестве. Именно поэтому напиток следует пить в меру, об этом заявила в разговоре с изданием «РИАМО» врач Екатерина Кашух.

— Взрослый здоровый человек может без вреда выпивать ежедневно 6−8 чашек некрепкого зеленого чая или 4 чашки черного, — сказала доктор.

Медик уточнила, что при выборе дозировки важно ориентироваться на свое состояние. Так, например, у людей с тревожностью, бессонницей или аритмией даже 2−3 чашки могут вызывать дискомфорт — тремор, учащенное сердцебиение, раздражительность и головокружение. Кроме того, употребление чая перед сном может вызвать бессонницу или ухудшить качество сна.

Ранее 360.ru сообщил, что количество выпитого чая следует сократить людям с почечной недостаточностью, мочекаменной болезнью или повышенным содержанием мочевой кислоты.

Тем временем исследователи из Пекинского университета выяснили, что употребление очень горячего чая и кофе в пять раз повышает риск возникновения рака пищевода, передает Life.ru.