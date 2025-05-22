Врач назвала безопасную для здоровья ежедневную дозу чая

Медик уточнила, что при выборе дозировки важно ориентироваться на свое состояние. Так, например, у людей с тревожностью, бессонницей или аритмией даже 2−3 чашки могут вызывать дискомфорт — тремор, учащенное сердцебиение, раздражительность и головокружение. Кроме того, употребление чая перед сном может вызвать бессонницу или ухудшить качество сна.