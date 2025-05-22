Врач назвала безопасную для здоровья ежедневную дозу чая

Чай содержит кофеин и множество других веществ, которые могут негативно отразиться на здоровье, если их употреблять в большом количестве. Именно поэтому напиток следует пить в меру, об этом заявила в разговоре с изданием «РИАМО» врач Екатерина Кашух.
— Взрослый здоровый человек может без вреда выпивать ежедневно 6−8 чашек некрепкого зеленого чая или 4 чашки черного, — сказала доктор.
Медик уточнила, что при выборе дозировки важно ориентироваться на свое состояние. Так, например, у людей с тревожностью, бессонницей или аритмией даже 2−3 чашки могут вызывать дискомфорт — тремор, учащенное сердцебиение, раздражительность и головокружение. Кроме того, употребление чая перед сном может вызвать бессонницу или ухудшить качество сна.
Ранее 360.ru сообщил, что количество выпитого чая следует сократить людям с почечной недостаточностью, мочекаменной болезнью или повышенным содержанием мочевой кислоты.
Тем временем исследователи из Пекинского университета выяснили, что употребление очень горячего чая и кофе в пять раз повышает риск возникновения рака пищевода, передает Life.ru.