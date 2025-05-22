В Госдепе заявили о готовности к любому мирному соглашению между РФ и Украиной: но есть нюанс

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация готова поддерживать любые мирные инициативы между Россией и Украиной, однако подчеркнул сложность ведения переговоров без предварительного установления режима прекращения огня. Об этом Рубио сообщил во время слушаний в палате представителей конгресса США.
«Мы открыты для любого мирного соглашения, но считаем очень трудным входить в мирные переговоры без прекращения огня, потому что если где-то что-то взорвется, случится какая-то атака, то переговоры развалятся», — пояснил госсекретарь.
Накануне Рубио заявил, что Штатам необходимо вести переговоры с Россией для предотвращения конфликтов. При этом госсекретарь США охарактеризовал как безответственную практику трехлетнее отсутствие диалога между двумя ведущими ядерными державами (США и Россией) в период президентства Джо Байдена.