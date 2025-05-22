Россиянам объяснили, как искусственный интеллект заставляет покупать лишнее

«С одной стороны, подобные технологии позволяют людям глубже понимать собственные предпочтения и улучшать внешность, что повышает уверенность в себе. С другой, постоянное сравнение себя с идеализированными образами приводит к низкой самооценке и неадекватному восприятию собственной внешности», — подчеркнула врач.