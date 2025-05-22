Россиянам объяснили, как искусственный интеллект заставляет покупать лишнее

Использование нейросетей для подбора косметики и виртуальных примерок макияжа способно как положительно, так и негативно отразиться на самооценке человека. Об этом «Газете.Ru» рассказала когнитивно-поведенческий психолог Юлия Рязанова.
«С одной стороны, подобные технологии позволяют людям глубже понимать собственные предпочтения и улучшать внешность, что повышает уверенность в себе. С другой, постоянное сравнение себя с идеализированными образами приводит к низкой самооценке и неадекватному восприятию собственной внешности», — подчеркнула врач.
Кроме того, заметила эксперт, ИИ провоцирует импульсивные покупки. Это нередко становится причиной излишних трат на средства декоративной косметики, которые объективно не нужны потребителю.
«Известия» рассказали, что 72% опрошенных россиян считают, что ИИ-ассистенты помогают экономить время на рутинных задачах и повышают личную эффективность. Еще 18% респондентов отмечают финансовую выгоду от автоматизации. Оставшиеся 10% пока не заметили ощутимой пользы от использования инструментов искусственного интеллекта.
ИИ давно определяет, какую именно информацию получает человек. Последнее поколение нейросетей способны сами создавать новости и писать книги, заменяя картину мира человека на собственные представления о реальности, отметил ранее телеканал «Царьград».