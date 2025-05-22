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Путин поздравил тренера ярославского «Локомотива» с победой в Кубке Гагарина

Команда ярославского «Локомотива» добилась значимого для российского хоккея достижения. Об этом сказал президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главным тренером Игорем Никитиным, поздравляя с исторической победой в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщил СМИ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин позвонил тренеру ярославского «Локомотива».

Команда ярославского «Локомотива» добилась значимого для российского хоккея достижения. Об этом сказал президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главным тренером Игорем Никитиным, поздравляя с исторической победой в Континентальной хоккейной лиге. Об этом сообщил СМИ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Владимир Путин позвонил Игорю Никитину — главному тренеру ярославского “Локомотива”, который победил в Кубке Гагарина. Это первая такая его победа клуба в истории Континентальной хоккейной лиги. Путин поздравил и Никитина, и весь тренерский состав, и команду с такой впечатляющей победой», — сказал Песков.

Ярославский клуб впервые в своей истории завоевал главный трофей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он одержал победу над челябинским «Трактором» в пятом матче финальной серии плей-офф.

Ранее финальная серия между «Локомотивом» и «Трактором» называлась экспертами одной из самых значимых в истории КХЛ, поскольку обе команды никогда ранее не выигрывали Кубок Гагарина. Советник министра спорта Дмитрий Губерниев отмечал, что победа любого из клубов станет историческим событием для российского хоккея, а интерес к плей-офф в этом сезоне достиг рекордных показателей на фоне отсутствия сборной России на чемпионатах мира.