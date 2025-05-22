Путин поздравил тренера ярославского «Локомотива» с победой в Кубке Гагарина

Ранее финальная серия между «Локомотивом» и «Трактором» называлась экспертами одной из самых значимых в истории КХЛ, поскольку обе команды никогда ранее не выигрывали Кубок Гагарина. Советник министра спорта Дмитрий Губерниев отмечал, что победа любого из клубов станет историческим событием для российского хоккея, а интерес к плей-офф в этом сезоне достиг рекордных показателей на фоне отсутствия сборной России на чемпионатах мира.